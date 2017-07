“No están en las normativas del comercio normal”

Hoy 20:42 -

Para el presidente del Centro de Comercio e Industria de La Banda, Andrónico Suárez, tanto el comercio electrónico como la modalidad de ventas a través de grupos de afinidad en Facebook “está creciendo no solo aquí sino en todas las provincias”.

Detalló respecto de los grupos que proliferan en Facebook, que “estos grupos de compra venta son organizados, creo que no están dentro de las normativas legales del comercio. Esto surge en función de que si uno está en la actividad comercial en negro, solo con no pagar ingresos brutos se puede arrancar con un 6 a 12% de diferencia y si no pagan impuestos ni IVA, hablamos de una evasión de 45 a 50%, dependiendo el tipo de mercadería”.

Señaló que “en el caso de la ropa, concretamente, un 45% o en zapatos que es lo que más venden normalmente en esos grupos y con el fraude marcario y todo lo que va de por medio”.