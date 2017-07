Crear conciencia desde el verso, la rima y la risa

Hoy 21:42 -

Así es como vive y se considera una humilde servidora de la palabra, desconfiando de aquellos que “no se alboroten las entrañas con una prosa”. En diálogo con EL LIBERAL, la joven poeta trazó su mirada sobre la actualidad poética en el circuito independiente, ese que abunda especialmente en las redes sociales; también sus sueños y las grandes amistades que inspiran su cotidiano vivir.

¿Crees que hay un nuevo despegue de talentos en el mundo joven de la poesía y que alcanza mayor visibilidad en las redes sociales?

-Tuve la gratitud de compartir hermosos momentos con la juventud poética santiagueña, siendo ésta un movimiento cultural emergente y urgente para salvar nuestras pobres vidas. Actualmente, hay varias “corrientes” literarias en nuestra provincia con escritores como Claudio Rojo Cesca, Pilar Carranza, Mario Lavaisse, Andrés Navarro, Luciana Cano, Sabrina Romera, Paula Rivero, Natalia Sánchez entre otros. Todos ellos son excelentes empuñadores de la palabra, amigos y compañeros. La literatura independiente en Santiago del Estero tiene una proyección a largo plazo y movidas copadas como UMAS, Larvas Marcianas, “Topos bajo la lluvia” y demás, teniendo éstas participación en las Ferias del Libro y eventos organizados por ellos mismos como el Epojé, que ya ha tenido varias ediciones y tuve el honor de leer mis prosas en la quinta y última edición. El hecho de contar con las redes sociales ha favorecido a que estas literatas despeguen su talento, pero cabe destacar que en nuestra provincia los artistas sobran y la poesía es algo que siempre está presente en nuestra Madre de Ciudades.

¿Qué sientes que buscan

expresar los jóvenes de tu edad dentro la poética?

-La poesía posee muchos canales de riego. En mi caso, intento expresar no sólo cuestiones sentimentales de cursilería sino el interés general de lo que nos rodea. El ámbito político y geográfico es algo que me incumbe e intento poetizar. Los jóvenes poetas que he conocido o leído tienen una enorme conciencia social y desean justamente eso, crear conciencia desde el verso, la rima y la risa.

¿Tienes un objetivo

pendiente por cumplir

como poeta?

- Siempre quedan cosillas o metas por lograr. Mi corta edad y experiencia hacen que me ilusione más con la ineludible tarea de poder transmitir desde la palabra, siendo ésta un recurso invaluable y un transtocador de almas. Charly García solía decir que “desconfiaba de aquellos que no le gusten Los Beatles”, y esta humilde servidora desconfía de aquellos que no se alboroten las entrañas con una prosa.

¿Cuáles son tus poetas referentes de cabecera?

- De niña encontré un libro de Mario Benedetti titulado “Corazón coraza y otros poemas” en la biblioteca repleta de obras de una de mis tías abuelas. Allí surgió el interés por la literatura. Además del gran Mario tuve la suerte de poder deleitarme con maestros como Edgar Allan Poe, Alejandra Pizarnik, La “Pocha” Ramos, Dalmiro Coronel Lugones, Pablo Raúl Trullenque, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Antonin Artaud, Hamlet Lima Quintana, Homero Manzi y demás. Por supuesto, también desde la música con grandes como Charly en todas sus versiones, Luis Alberto Spinetta, Silvio Rodríguez, Oscar Valles, Félix Dardo Palorma, Alfredo Abalos y cómo olvidarme del tango, fuente grata de mi inspiración con Roberto “El Polaco” Goyeneche y otros tangueros de nuestro país.

¿Cuál es tu impresión de rodearte con personalidades relevantes para la cultura santiagueña como Alberto Tasso?

- Personajes como Alberto me permitieron nutrirme de muchas vertientes. Es insoslayable el hecho de haber compartido más de unos mates con él en las tardes santiagueñas debajo de un quebracho cualquiera. Espero poder contarles algún día a mis nietos o a los nietos de mis hermanos, lo que uno comparte dichosamente con entidades de la cultura provincial. Tasso crea sociología de la poesía, es sin duda uno de mis referentes preferidos.

¿Qué te aporta en lo personal influenciarte con otras ramas del arte?

- En lo personal, el arte es una trinchera que atraviesa todos los rincones de mi ser. Uno hace arte con lo que dice, con lo que piensa, con lo que actúa y con lo que inculca al reivindicar el arte como forma de vida. Sin ella, no seríamos más que un saco de polvo