Trastorno de somatización, cuando el cuerpo habla lo que duele neuropsicológicamente

Hoy 22:16 - La psicología juega un papel importante en el tratamiento de enfermedades, y también la ocurrencia de la enfermedad en el primer lugar. La mayor parte de las condiciones físicas tienen un componente psicológico que se le atribuye. Los trastornos psicosomáticos son generalmente enfermedades que involucran la mente y el cuerpo. A menudo, las enfermedades físicas y sus síntomas pueden ser agravados por el estrés y la ansiedad. Su estado de ánimo es lo que agrava o calmar el estado físico. ¿Qué es el trastorno psicosomático? El término trastorno psicosomático por lo general significa “una enfermedad física que se cree que es causada o agravada por factores mentales y/o neuropsicológicos.” Por lo general, la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, al igual que el componente físico y mental.Cada enfermedad física empeora con la preocupación, la ansiedad, el miedo y otros sentimientos negativos. Por lo general, los tipos de trastornos psicosomáticos se enfrentan los jóvenes son muy diferentes de los que se enfrentan las personas mayores de 50. Los síntomas de la enfermedad son diferentes de generación en generación y, por supuesto, de persona a persona. Hay que recordar que cada mente (psique) y el cuerpo (soma) sondiferentes. Dependiendo de la mentalidad y temperamento, una enfermedad física, como un sarpullido o psoriasis puede ser molesto lo suficiente para hacer que usted quede deprimido y enfermo. Sin embargo, otro amigo con una condición similar no puede sentirse deprimido o enfermo como Ud.Lo contrario también puede ser verdad. Por ejemplo, una persona con depresión no puede comer lo suficiente o nada en absoluto. Por lo tanto, las condiciones mentales también pueden conducir a la enfermedad física. Trastornos psicosomáticos generalmente incluyen enfermedades tales como eczema, úlceras estomacales, hipertensión, psoriasis y enfermedades del corazón también. Ha habido muchos estudios sobre la relación entre la depresión, la ansiedad y el estrés con las enfermedades del corazón. De hecho, el estudio concluye que la depresión y la ansiedad son directamente responsables de enfermedades como el infarto de miocardio. Los síntomasfísicos suelen ser llamados de atención que nos indican que algo en nuestras vidas esta necesitando cuidados. En la enfermedad psicosomática a medida que las emociones, el estrés o sentimientos negativos son más intensos, más fuertes o más impactantes, también lo son esas respuestas emocionales o cognitivas… Los síntomas físicos suelen ser llamados de atención que nos indican que algo en nuestras vidas está necesitando cuidado. Cuando la relación mente cuerpo ve alterada su armonía, debido a emociones displacenteras, depresión -estados depresivos- con sentimientos negativos, modificaciones del ciclo vital, baja autoestima, alteraciones funcionales o situaciones de alto impacto emocional generadoras de estrés, inevitablemente se produce un impacto, que puede representarse en forma de síntomas o enfermedades psicosomáticas. Detrás de todo síntoma físico hay guardados sentimientos, temores, pensamientos, y reacciones emocionales. Escuchar lo que estos síntomas nos están tratando de decir es una forma y una oportunidad de mantener la salud y una equilibrada forma de vida del eje cuerpo/ mente. En la enfermedad psicosomática en la medida que las emociones, el estrés o sentimientos negativos son más intensos, más fuertes o más impactantes, también lo son esas respuestas emocionales o cognitivas. Procesos que inicialmente emergen desde lo orgánico pueden repercutir en las esferas psicológicas como por ejemplo traumatismos, enfermedades endócrinas, alteraciones funcionales, enfermedades oncológicas (cáncer), cardiológicas, digestivas, respiratorias etc. Estas y otras enfermedades psicosomáticas pueden influir en la esfera psicológica de una forma negativa como reacción al hecho de estar enfermo o porque la misma afección psicosomática modifica y altera la esfera de lo psíquico.Para la medicina y la neuropsicología en la aparición de las enfermedades psicosomáticas, las situaciones emocionales son un factor desencadenante tan importante como lo son las bacterias, las toxinas y los traumas que haya sufrido la persona. La aparición misma y la evolución de la enfermedad en el orden somático -corporal-puede ser inducida por lo psíquico del mismo modo que la enfermedad somática tiene su incidencia en lo anímico y psicológico. Causas Como las condiciones mentales como la depresión, la ansiedad y el estrés provocan síntomas físicos no está del todo claro. Algunos informes concluyen que el aumento del impulso nervioso cuando estás ansioso, deprimido o estresado puede ser uno de los factores que contribuyen a los síntomas físicos.A veces, la adrenalina y la liberación de adrenalina también puede desencadenar síntomas físicos, tales como la liberación de adrenalina también aumenta cuando estás ansioso. En su mayoría, los trastornos psicosomáticos y otros graves trastornos somatomorfos son causados por el estrés emocional. Por lo tanto, recuerde que debe mantener a raya el estrés. Ha habido muchos estudios y una reciente investigación neuropsicológica sobre cómo el estrés causa enfermedades entre las enfermeras y concluye que el burnout (la cabeza quemada) es una de las principales causas de esta condición particular. Trastornos Psicosomáticos Secundarios Son la consecuencia de problemas psicológicos primarios; bien de la depresión, bien de la ansiedad o de la crisis de angustia. En la depresión los síntomas son pérdida de apetito, cansancio inmotivado, insomnio y pérdida de peso. La ansiedad, hace que tengamos dolores de cabeza, ardor de estómago, dolores musculares, cansancio e insomnio. En la crisis de angustia aparecen palpitaciones, desmayo, disnea, sudoración, vértigo, calor, frío y ahogo. Trastornos Psicosomáticos Somatoformes Los factores mentales que conducen a condiciones físicas se refieren generalmente como somatización. Trastornos somatomorfos suelen ser casos graves de somatización. Trastornos somatomorfos pueden causar daños a largo plazo, tanto mental como física. Por lo general, las personas con trastornos somatomorfos creer que sus síntomas tienen una causa física.Son problemas fisiológicos cuyas causa son debidos directamente a problemas psicológicos, en este tipo de trastornos no hay participación voluntaria, sino que es debido a conflictos del individuo. El primer trastorno que encontramos es el Trastorno Dismórfico. Se caracteriza por una preocupación persistente por defectos físicos o deformaciones imaginadas, que ocupan la vida mental del sujeto con las características de una auténtica obsesión. Las quejas más usuales son el tamaño o forma de la nariz, de la simetría de los hombros, del tamaño de los pechos y del peso. El segundo trastorno es el Conversión, cuya peculiaridad reside en transformar los problemas psíquicos en problemas motores o sensoriales. Los síntomas más usuales son: dolores de cabeza, parálisis faciales, convulsiones, amnesia, dificultad respiratoria o alimentaria y vómitos. El tercer trastorno sería la Hipocondría, que se caracteriza por la preocupación obsesiva e insistente del padecimiento de enfermedades que son graves o incurables. Éste paciente parece estar desconectado del exterior y sus preocupaciones se centran en los problemas que pueda presentar cualquier sensación que le transmita su cuerpo. El cuarto trastorno es el Trastorno por Somatización, que es la tendencia a experimentar y comunicar síntomas o molestias de forma persistente sin que haya nada fisiológico que lo justifique. Los síntomas son casi los mismos que los del Trastorno de Conversión. El último trastorno es el Dolor Somatoforme, es un dolor idiopático, es decir, dolor sin causa biológica. Las personas que sufren estos dolores no disponen de otros síntomas que no sea el simple dolor, y lo habitual es que sean víctimas de la ineficacia terapéutica y del escepticismo. Trastornos psicosomáticos facticios Se denominan así todos aquellos que son deliberadamente causados por la acción humana, con intención o no de producir daño o lesión. La personalidad y las características de las personas que tienen este trastorno son algo destructivo y masoquista, y a veces organizan su vida en torno a los ambientes sanitarios. Los síntomas más comunes son: fiebre, amnesia, dermatitis y trastornos endocrinos. Son personas que por su conflicto psíquico se autoagreden de mil y unas maneras, sin solucionar su problema y complicándolo. Tratamiento del trastorno psicosomático Sabemos que la depresión puede provocar ataques cardíacos. Sabemos que el estrés puede conducir a la hipertensión. También sabemos que la actividad de los impulsos nerviosos y el exceso de trabajo pueden desencadenar enfermedades psicosomáticas. Lo que todavía no se tiene, es un abordaje certero de cómo tratar esta condición. Debido a que la enfermedad no es fundamentalmente diferente a los síntomas físicos, debe haber un equilibrio de tratamiento físico y emocional de los afectados. Por lo general, los medicamentos específicos deben eliminar los síntomas físicos. La mayoría de los médicos recomiendan, incluso los psiquiatras sugieren la psicoterapia con neuropsicólogos ya que son psicólogos clínicos que se especializan en las funciones tanto cerebrales como psíquicas. Una persona ansiosa probablemente sufrirá una recaída de los síntomas físicos. También puede considerar otras formas de terapia, tales como ejercicios de yoga, meditación y relajación para el tratamiento de los trastornos psicosomáticos. Debido a que estos trastornos son provocados por condiciones mentales como la ansiedad y el estrés, considere tomar parte en las actividades que alivie con meditación o yoga. Si el yoga o la meditación no terminan de convencer a usted, entonces tomará parte en otras actividades que le ayudan a relajarse. También puede considerar el uso de aromaterapia para deshacerse del estrés no deseado y la depresión. Esto reducirá significativamente las probabilidades de trastornos psicosomáticos. Los trastornos psicosomáticos son difíciles de tratar y deducir. Sin embargo, debido a que está experimentando no es difícil de entender. Un neuropsicólogo dijo que un trastorno psicosomático es todo en la cabeza! Bueno, sin duda. Así, la próxima vez que esté innecesariamente estresado, recuerde que el estrés y la ansiedad puede conducir a algo más peligroso que una sensación temporal de la ira, la depresión o la frustración.