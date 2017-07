Sujetos ingresaron a local y sustrajeron elementos

09/07/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Un joven dio a conocer a la policía que sujetos ingresaron a un local y que se habrían robado elementos, aunque hasta el cierre no había denuncia radicada respecto al hecho. De acuerdo con lo expresado a la policía que concurrió al lugar alertada por un supuesto robo, aproximadamente a las 23 45, en el lugar se hizo presente un individuo de tez morocha, robusto, y de escasa estatura, quien vestía un buzo de color negro con capucha. De acuerdo con el relato del joven denunciante, el sujeto le preguntó si le podría confirmar la hora, en ese momento observó un automóvil, marca Chevrolet Corsa, sin baúl y de color negro, de donde descendieron dos hombres de gran estatura vistiendo ropa deportiva, y al volverse observó al hombre con el que se encontraba en primera instancia que sacó de entre sus prendas de vestir una pistola Bersa, de color negro, le apuntó contra su integridad física, mientras que escuchaba ruidos provenientes de una edificación vecina, propiedad de una comerciante. Tras estos datos, la policía realizó la verificación correspondiente, sin detallar si faltaban elementos, ya que no se había apersonado la propietaria del lugar, y hasta el cierre no había denuncia alguna.