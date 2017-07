“Mientras mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo”

09/07/2017 -

Lo que tenemos que tener en cuenta es que la familia, cuando nace un niño, lo que menos desea es que falte algo del cuerpo o que tenga una dificultad mental o neurológica. Tiene que elaborar el proceso de cómo llega el niño porque él no sabe que le falta algo. Lo fundamental es que el padre sea un posibilitador para la capacidad de superar. No porque el padre lo lleve a una estimulación temprana o que haga actividad física como natación por ejemplo, significa que está siendo posibilitador. Tenemos que buscar en realidad que los padres manejen las ansiedades y puedan elaborar la situación, aceptarla y a partir de eso trabajar dándole lo mejor para su hijo. Tenemos que evitar la sobreprotección. Se observa que estos deportistas tienen mayor tolerancia a la frustración que otra persona con la misma discapacidad. Tienen mayor capacidad de distribuir la atención; saben mantener el proceso de focalización y puede actuar ante presiones temporales con buenos niveles de autoconfianza. Otra característica es el manejo de las ansiedades. A ellos les cuesta la aceptación de los límites por la sobreprotección. Me pasó que en un amistoso con Los Topos (el seleccionado argentino de básquet de sordos), uno de los titulares discutió con el entrenador contrario y el DT de nuestro equipo lo puso de suplente. Estuvo 24 horas sin hablarnos. Después vino a hablar con el cuerpo técnico y pidió disculpas. El mensaje sería leer el deseo de los deportistas y exigirles en relación a lo que puedan realizar. Para eso hay que hacer un diagnóstico exhaustivo individual de lo técnico, táctico, físico, mental y nutricional.