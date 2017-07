Old Lions recibe al Jockey de Tucumán, en duelo vibrante

09/07/2017 -

Old Lions tratará de afianzarse esta tarde en la punta de la Zona Promoción del Campeonato Regional, cuando reciba desde las 16 a Jockey Club de Tucumán en el partido más trascendente de la jornada, en tanto que Santiago Rugby visitará a la misma hora a Tiro Federal de Salta, en procura de su primer éxito en esta segunda fase.

En Avda. Costanera y Pastor Mujica habrá un choque de candidatos y que ya tienen un antecedente entre si en la primera fase, con victoria tucumana, por lo que el partido de hoy será para Old Lions una buena posibilidad no sólo de tomarse revancha, si no también de alejarse de uno de sus rivales directos en la lucha por ocupar uno de los cuatro primeros lugares de la zona.

Mientras tanto en Salta, Santiago Rugby asumirá un compromiso de riesgo ante Tiro Federal, que ya lo derrotó en la primera fase y que como local se hace muy fuerte.

Los dirigidos por Hugo Mitre jugaron dos buenos partidos ante Tigres y Gimnasia y Tiro, pero no les alcanzó para ganar, por lo que hoy intentarán tener su primera alegría.

Perdió Lawn Tennis

En partido adelantado, Santiago Lawn Tennis perdió como visitante frente a Universitario de Tucumán por 41 a 23, en el marco de la tercera fecha del Top 10.

El conjunto rojiblanco salió a jugarle de igual a igual al conjunto tucumano, que sacó a relucir la jerarquía de su plantel para terminar imponiéndo la localía.