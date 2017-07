"‘Benja’ la llamaba para insultarla y tratarla de cornuda", dijo su madre

09/07/2017 -

TERESA: "Lo que sé es que Daniel y ‘Benja’ siempre andaban juntos. Eran inseparables. Y este muchacho la llamaba por teléfono a Dalma para insultarla y tratarla de cornuda. También otras cosas. No sé por qué, pero siempre la peleaba así".

E.L.: Esos días previos al horror ¿pasó algo entre Dalma y "Benja"?

T.: No creo que haya habido algo malo con "Benja", pero con Daniel, sí.

E.L.: ¿ "Benja" llamó a Dalma esa madrugada por celular?

T.: No, el que la llamó fue Daniel. De lo contrario, mi hija no habría salido de la casa. Ahora Daniel dice que sólo su sobrino fue al encuentro con Dalma. Es una mentira. Daniel también estuvo en los maizales cuando la mató el otro. Los dos estuvieron ahí.

E.L.: ¿Tiene alguna teoría diferente del crimen?

T.: Que mi hija era pobre. Otra cosa no pienso. Ella no hacía mal a nadie. ¿Para qué matarla, Dios mío? Esa madrugada él la llamó después de la 1. Me lo dijo mi hija. Salió la pobre casi a la 01.30.

E.L.: ¿Usted no se opuso a que abandonara la casa tan tarde?

T.: Imagínese, ella lo quería y estaba embarazada y andaban distanciados. Él aquí era buenito. Jamás se enojó por algo. Y mire lo que resultó.

E.L.: ¿Cómo fue esa madrugada?

T.: Mi otra hija escuchó como un tiro cerca de las 2 de la madrugada. Ella no pudo cerrar un ojo más. Yo le mandaba mensajes a mi hija, pero no recibí más respuestas. A las 5 nos pusimos muy mal. Salimos con mi hija y mi yerno a buscar a Dalma. Seguí la huella de sus pisadas y terminaban en el campo Don Juan. Entré y la hallé a Dalma muerta a los pocos metros.