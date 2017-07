Fotos Hermano de Dalma Barreto aportó dato clave sobre una presunta relación especial entre tío y sobrino homicidas

09/07/2017 -

El hermano de Dalma Itatí Barreto, Marcelo Ricardo, manifestó que tras la caída de Benjamín Kasinsky y su tío, Daniel Amaya, un testimonio al que tuvo acceso deja entrever la presunta existencia de una solapada relación especial "entre ambos hombres" y que la víctima "interfería" en ella. En diálogo con EL LIBERAL, Marcelo reveló que ello le fue confiado por una mujer que auxilió a Benjamín tras la confesión de su vínculo con el asesinato de Dalma, la madrugada del 25 de junio en unos maizales de Las Arenas, Bandera, Belgrano. Por la tragedia, la Fiscalía mantiene detenidos a su novio Daniel Amaya, presunto autor intelectual del doble homicidio (la joven estaba embarazada) y ahora a su sobrino, Benjamín Kasinsky, a quien se acusa de ser el autor material. E.L.: ¿Cómo viven este proceso luego del asesinato de Dalma ? M.: En estos dos días nos fuimos a Cuatro Bocas. Nos lo pidieron mis tíos. Nos aconsejaron ir a allá. No porque hayamos recibido amenazas, pero sí porque tenemos chicos y por ellos debemos ser prudentes. Estuvimos lejos dos días y volvimos el viernes a la tarde. E..L: ¿En el pueblo hay similar temor, después del homicidio? M.: Quizá sí. Se cuida más a los hijos. De la escuela, a las casas. La gente está también desconcertada. No hay muchas personas en la calle a deshoras de la noche. E.L.: ¿Qué pecado pudo cometer Dalma para que tío y sobrino pergeñaran su asesinato? M.: Mi hermana siempre nos decía que algunos sobrinos de Daniel eran drogadictos, alcohólicos y peligrosos. Por eso peleaba mucho con "Benja". Una vez que se distanció de Daniel, ella ya no dijo más nada. Por eso, en el velorio de mi hermana dije que "Benja" tenía mucho que ver en el crimen. Sospecho que era así. Posible móvil E.L.: ¿Das asidero a la teoría de que Daniel no quería a la bebé como móvil del homicidio? M.: La mamá de "Benja" (hermana de Daniel) nunca quiso a Dalma y chocaban mucho. El pecado de mi hermana tal vez fue ser pobre. Ella salía muy poco de casa. Pero a la vez, tenía mucha personalidad. Si debía decirte algo no se callaba. Ofendían a su familia y ella reaccionaba al que se le cruzara por delante. Te iba a decir de todo y no se callaba por nada. Por eso es que tuvo tantos problemas con la madre de "Benja". Por eso su rabia. Posiblemente, la mamá de "Benja" sí sabía lo que sucedió.