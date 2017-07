¿Cocinar en microondas puede representar un peligro para la salud?

Fotos ADVERTENCIA. Cuando la energía del microondas no penetra bien en las piezas más gruesas de los alimentos puede conducir a riesgos de salud.

09/07/2017 -

El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados por la rapidez con la que permite recalentar, cocinar o descongelar comida.

Según la Organización Mundial de la Salud, cuando se usan según las instrucciones del fabricante, los hornos microondas son seguros y convenientes para calentar y preparar una variedad de alimentos. Sin embargo, se necesitan tomar varias precauciones, específicamente con respecto a la exposición potencial a las microondas, quemaduras térmicas y la manipulación de los alimentos.

A veces, la energía del microondas no penetra bien en las piezas más gruesas de los alimentos y esto podría producir desigual cocción, lo que puede conducir a riesgos de salud si partes de los alimentos no son suficientemente bien calentadas para matar los microorganismos potencialmente peligrosos.

A causa de la potencial desigual distribución de la cocción, los alimentos calentados en un horno microondas deben permanecer por varios minutos hasta que se complete la cocción, permitiendo que el calor se distribuya completamente en los alimentos.

Los alimentos cocinados en un horno microondas son tan seguros y tienen el mismo valor nutritivo, como los alimentos cocinados en un horno convencional.

Además la OMS indicó que sólo ciertos hornos microondas son diseñados para esterilizar artículos (por ejemplo, mamaderas). "Usando responsablemente el horno microonda y teniendo en cuenta los cuidados básicos de manipulación de alimentos no debería existir peligro de inseguridad bromatológica. Respecto al crecimiento bacteriano en arroz o papas, por ejemplo, sucedería igual la contaminación si es que no tengo los cuidados bromatológicos durante el almacenamiento de este producto y lo someto a un baño María. En cuanto a la pérdida de nutrientes, si se respetan los tiempos de cocción no habría inconveniente", sostuvo la Lic. en Nutrición, Raquel Carranza.

En este contexto es que destaca que ‘usando de forma responsable, cuidando tiempos, respetando las normas de uso del fabricante y realizando una manipulación higiénica de los alimentos no debería existir riesgo. No obstante es un método de cocción que se sugiere para usar en caso de urgencia, y no hacer de él un método de cocción único, sobre todo por los cambios en las características organolépticas de los alimentos".

Finalmente, la Lic. Carranza indicó que "es difícil tomar una postura debido a que no hay evidencia científica que avale la toxicidad o la disminución de sus contenidos en nutrientes. Así como hay estudios que indican la disminución de nutrientes, hay otros que informan que no existe modificación en este aspecto. Por eso lo más recomendable es tomar la postura de la OMS".