El sensual escote de Virginia y el desnudo de Barby

09/07/2017 -

Virginia Gallardo y Barby Silenzi hicieron arder las redes sociales con fotos, sugestivas como la de Virginia, y desnudos totales como las de Barby. En el caso de Virginia Gallardo, publicó una foto que hizo subir la temperatura en Instagram.

La modelo y actriz de "Polémica en el bar" deslumbró con su belleza y sensualidad.

Virginia posteó esta semana una serie de imágenes que dejaron obnubilados a sus seguidores.

Pero una de las fotos ratoneó a más de uno porque la rubia mostró un pronunciado escote con transparencia que cosechó miles de likes.

Barby Silenzi es una nueva víctima del hackeo de fotos íntimas. Comenzaron a circular fotos de la pareja de Tyago Griffo en el Bailando 2017 donde está con un conjunto de ropa interior de leopardo y otras desnuda. "Estoy muy triste porque yo no le hago mal a nadie. Trato siempre de mantener una buena imagen y, por sobre todo, cuidar a mi hija, que es lo más importante en la vida que tengo. Y esto me pone muy mal porque el día de mañana ella las puede ver, y no está bueno", dijo la bailarina.