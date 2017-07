09/07/2017 -

Asumir el rol de una mujer, ¿lo obligó a feminizar su actuación?

Es más complejo que eso porque en esta puesta hay una propuesta que viene del director en la que aparece la idea de un teatro en construcción, de un proceso con ciertos elementos del distanciamiento del teatro alemán, con la intención de que la puesta no esconda nunca que hay actores representando personajes; es un teatro que está muy lejos de la idea de encarnar o representar sino que se busca tener un distanciamiento de lo que se está contando, entendiendo que somos actores buscando una obra, y desde ese lugar el desafío de mi personaje es otro: me presento como un actor, pero que por momentos y para ciertos juegos escénicos evoca a la figura política e histórica de Eva, con su peluca, como también ciertos rasgos femeninos que son exacerbados y que no responden tampoco a la mujer como tal.

¿Cómo ves las puestas?

Es un acierto abordar el universo Copi a través de las dos obras y un intermedio que hay entre ambas, porque si se trataba sólo de una puesta de "Eva" se podía redundar en la anécdota y el ruido político que podía partir de allí, en cambio presentar las dos obras pasa a ser un acto artístico más significativo para la escena nacional.