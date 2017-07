Gil Navarro comparó a su personaje Ibiza con López Rega y Juan Duarte

09/07/2017 -

En su caso (Juan Gil Navarro), usted asume el papel de un secretario privado de Evita, que en la realidad no existió.

Ibiza no es un personaje histórico, y para elegir una isla se podría haber llamado Martín García, que acaso hubiera sido más peronista (risas), lo veo como una especie de López Rega y Juan Duarte, uno de estos muchachos lobistas peronistas que creen que todo se puede arreglar con una buena forma de decir, es el tipo que se ocupa del embalsamamiento, de los homenajes, de los discursos y cuando empecé a pensar en la voz de este tipo se me vino la voz de Antonio Cafiero con su forma emblemática peronista, el hablar de "Sucesos argentinos" y Roberto Galán, con esa cosa popular y amable, y me divertía jugar primero con la voz y después con esa forma.

¿Fue difícil abordar el universo Copi, vinculado con las vanguardias y las rupturas?

No son obras a las que uno está habituado y no se ensayaron de la forma habitual, en ese sentido fue un proceso donde hubo bastante tensión hasta el momento en que descubrimos la forma de ejecutarlo, porque son textos locos.

Me acerqué a tipos como Fernando Noy a los que fui a preguntar: "¿Che, cómo se toca este instrumento?" porque era difícil sacarle un sonido si uno no tenía una cultura de sociedad preparada para salir a decir eso