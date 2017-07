Benjamín Vicuña, la reencarnación de Evita

09/07/2017 -

Benjamín Vicuña no deja de sorprender con su trabajo actoral y este 2017 asumió un personaje de Eva Perón, en una nueva versión de la obra "Eva Perón", del fallecido dramaturgo argentino Raúl Damonte Botana, "Copi".

El estreno para invitados fue anoche en el Teatro Nacional Cervantes y al público desde este jueves 13.

Estará en cartelera hasta septiembre y posteriormente hará una gira por Europa, presentándose en ciudades como París, Madrid, Bruselas y Londres.

Para este montaje, Vicuña ha estado preparándose intensamente en los últimos meses, al punto de haberse cambiado su color de pelo y bajar seis kilos.

En la polémica "Eva Perón", de 1970, Vicuña interpreta a una Evita moribunda, alucinada, consumida por el cáncer e intoxicada por la morfina. Télam dialogó con Vicuña y Juan Gil Navarro, este último presente en las dos obras, como Madre en "El homosexual o la dificultad de expresarse", también de "Copi", y como Ibiza, en "Eva Perón", una suerte de secretario personal de la "Abanderada de los Humildes" en su última noche en la Tierra.

¿Qué creen que aporta y significa esta decisión de que Eva Perón sea interpretada por un hombre?

Vicuña: Es la voluntad del autor y yo creo que con esto Copi busca varias cosas, por un lado generar un gesto transgresor que logre mover de lugar las cosas; es una obra corrosiva, irreverente donde hay lugar para el humor, la política y en este sentido el transgénero me parece interesante porque el discurso se sobreimpone a los géneros y las condiciones sexuales y en este caso particular donde aparece un personaje tan icónico, que genera muchísimo respeto y admiración, obviamente que esto incomoda, pero creo que en esa incomodidad existe la posibilidad de que el mensaje o el discurso de la obra pueda calar más hondo. Eva Perón es un ícono latinoamericano y estoy trabajando desde ahí, despojándome de los estereotipos y viéndola en distintas capas. Estoy muy orgulloso y honrado que me hayan escogido para este rol.