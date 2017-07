El look "popular" de Miss Bolivia explotó en las redes sociales

Fotos Miss Bolivia, describe lo que tiene puesto. Foto: @mirthalegrand

El programa de Mirtha Legrand es uno de esos lugares donde las mujeres buscan lucir sus prendas de diseñador y sus mejores accesorios. O al menos así era hasta que apareció la cantante Miss Bolivia, quien se lució con un look “popular”.

“Estos zapatos me los compré en Once, este chupín es de la marca de una amiga mía, esta camisa es de una feria americana, esta campera también la compré en un negocio de Once y estos anillos son del Barrio Chino y salen $50”, detalló.

¿Quién fue la más encantada con esta actitud? ¡La “Chiqui, obvio!. “¡Muy bien! Y con mucho humor. Los del Once están encantados, felices”, expresó la diva de los almuerzos.