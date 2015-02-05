CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Julio 2017

A LAS 23.30 EL SULTÁN

Hoy 20:23 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOBINGO

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTA POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 FANNY LA FAN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

23.30 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ÓRBITA: EL VIAJE EXTRAORDINARIO

DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET CAPITALINA

16.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN

VS. RED STAR (FEMENINO)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: MITRE VS.

GIMNASIA MZA.

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

23.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL

CÓRDOBA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.04 MAX SALVA AL MUNDO

08.52 LA MÁQUINA VOLADORA

10.20 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM

12.12 JOE

14.33 EL HECHICERO Y LA SERPIENTE BLANCA

16.19 LA MOMIA REGRESA

18.55 EL QUINTO ELEMENTO

21.23 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS

TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 2)

08.54 JIMI HENDRIX

10.51 CUESTIÓN DE HONOR

13.22 DOCE DEL PATÍBULO

16.09 BATMAN ETERNAMENTE

18.23 EL JUEZ

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 GLADIADOR

23.46 LOS GRITOS DEL SILENCIO

TNT

06.30 JUGANDO POR AMOR

08.28 SOCIOS POR ACCIDENTE

09.57 MÁXIMA CONDENA

11.42 GLADIADOR

14.32 MI VILLANO FAVORITO

16.20 RÁPIDOS Y FURIOSOS

18.17 MALÉFICA

20.01 DESPUÉS DE LA TIERRA

22.00 LA PELEA DE MI VIDA

00.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

01.45 INVASIÓN DEL MUNDO -

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, COMPORTAMIENTO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MERCANCÍA

11.00 HOUSE M.D., EL CABRON

12.00 HOUSE M.D., ERROR HUMANO

13.00 GRIMM, LA ISLA DE LOS SUEÑOS

13.55 DRAGONHEART. CORAZÓN DE DRAGÓN

16.00 HOUSE M.D., SOLO

17.00 HOUSE M.D., ELEGIDO PARA LA GLORIA

18.00 GRIMM, LA COSA CON PLUMAS

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MOJADA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MARCADOS

21.00 ELEMENTARY, ASESINADO POR PARTIDA

DOBLE

22.00 ELEMENTARY, CÓMO SE HACE LA

SALCHICHA

23.00 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN

01.05 GRIMM, LA COSA CON PLUMAS

STUDIO UNIVERSAL

09.20 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE

11.20 FULLSCREEN

11.50 LEJOS DE UN FINAL FELIZ

14.05 UN ROMANCE DE NOVELA

16.00 CUÍDAME

18.00 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS

20.00 AMIGOS CON BENEFICIOS

22.20 EL DIARIO DE BRIDGET JONES

24.30 AMIGOS CON BENEFICIOS

02.30 EL DIARIO DE BRIDGET JONES

A DÓNDE IR

DELFINA RESTO BAR

(ROCA (S) 353)

+MARTES 11, A LAS 22, EL CINE CLUB MELIES PROYECTARÁ “EL OTRO HERMANO”,

DE ADRIÁN CAETANO.

CASA TERRAVIVA MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 15, A LAS 22, “CORAZÓN DE BOMBOS”, HOMENAJE A ADELA VIGNAU

DE SAAVEDRA, CON ZAMBA TRIBAL, PROYECCIONES, POESIA, SORTEOS Y

REGALOS. ACTUARÁN: AGUSTINA SUÁREZ, CANDE NAZA, NOEMÍ BRANDÁN,

DUENDE GARNICA, DEMI CARABAJAL, SEBA GAMONI, ENRIQUE MARQUETTI,

HERMANOS NÚÑEZ DEL ESTERO, LA CARANCHADA, ENTRE MUCHOS OTROS

ARTISTAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 13, A LAS 21 MAGALÍ TAJES, PRESENTA “RAYUELA STAND UP”.

+VIERNES 14, A LAS 16, “AVENTURA CON LOS ANIMALES DEL BOSQUE”.

+SÁBADO 15, A LAS 22, POCHI CHÁVEZ.

+DOMINGO 16, A LAS 20, “SÁLVESE QUIEN PUEDA”, CON FLOR DE LA V, EMILIO

DISI, FEDE BAL Y UN GRAN ELENCO.

+LUNES 17, A LAS 16, “MASCOTAS AL RESCATE”.

+MIÉRCOLES 19, A LAS 20.30, CONCIERTO DE MARIANA QUAINELLE Y SILVIA

MARGARI, EN LA SALÓN ANEXO.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 12-07 -14:00 (cast) 16:00

(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN DE REGRESO A

CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 12-07-22:10 (Subt)

SPIDERMAN DE REGRESO A

CASA (3D):

CÓMIC (+ 13 años)

HOY AL 12/07 13:45 (cast) 16:30 (Cast)

19:30 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 años)

HOY AL 12-07-22:20 (Subt)

SPIDERMAN DE REGRESO A

CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)

HOY AL 12/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast)

20:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

HOY AL 12-07-22:40 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D): COMEDIA (ATP)

HOY AL 12/07 13:50 (cast) 16:00 (Cast)

18:10 (Cast) 20:30 (Cast)

NO TOQUES DOS VECES

(2D): TERROR (+ 13 años)

HOY AL 12-07-22:45 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY -12/07-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

19:00 (Cast) 21:00 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta

Ttodo público

CASTELLANO 2D 15:50 (DOMINGO)

17:50 - 20:40 - 22:00 (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS

DÍAS)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta

todo público. ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

(TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES

SPIDERMAN: DE REGRESO A

CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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