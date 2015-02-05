CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Julio 2017
A LAS 23.30 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 20:23 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOBINGO
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTA POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 FANNY LA FAN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
23.30 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ÓRBITA: EL VIAJE EXTRAORDINARIO
DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET CAPITALINA
16.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN
VS. RED STAR (FEMENINO)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO: MITRE VS.
GIMNASIA MZA.
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
23.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL
CÓRDOBA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.04 MAX SALVA AL MUNDO
08.52 LA MÁQUINA VOLADORA
10.20 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM
12.12 JOE
14.33 EL HECHICERO Y LA SERPIENTE BLANCA
16.19 LA MOMIA REGRESA
18.55 EL QUINTO ELEMENTO
21.23 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 2)
08.54 JIMI HENDRIX
10.51 CUESTIÓN DE HONOR
13.22 DOCE DEL PATÍBULO
16.09 BATMAN ETERNAMENTE
18.23 EL JUEZ
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 GLADIADOR
23.46 LOS GRITOS DEL SILENCIO
TNT
06.30 JUGANDO POR AMOR
08.28 SOCIOS POR ACCIDENTE
09.57 MÁXIMA CONDENA
11.42 GLADIADOR
14.32 MI VILLANO FAVORITO
16.20 RÁPIDOS Y FURIOSOS
18.17 MALÉFICA
20.01 DESPUÉS DE LA TIERRA
22.00 LA PELEA DE MI VIDA
00.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
01.45 INVASIÓN DEL MUNDO -
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, COMPORTAMIENTO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MERCANCÍA
11.00 HOUSE M.D., EL CABRON
12.00 HOUSE M.D., ERROR HUMANO
13.00 GRIMM, LA ISLA DE LOS SUEÑOS
13.55 DRAGONHEART. CORAZÓN DE DRAGÓN
16.00 HOUSE M.D., SOLO
17.00 HOUSE M.D., ELEGIDO PARA LA GLORIA
18.00 GRIMM, LA COSA CON PLUMAS
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MOJADA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MARCADOS
21.00 ELEMENTARY, ASESINADO POR PARTIDA
DOBLE
22.00 ELEMENTARY, CÓMO SE HACE LA
SALCHICHA
23.00 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN
01.05 GRIMM, LA COSA CON PLUMAS
STUDIO UNIVERSAL
09.20 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE
11.20 FULLSCREEN
11.50 LEJOS DE UN FINAL FELIZ
14.05 UN ROMANCE DE NOVELA
16.00 CUÍDAME
18.00 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS
20.00 AMIGOS CON BENEFICIOS
22.20 EL DIARIO DE BRIDGET JONES
24.30 AMIGOS CON BENEFICIOS
02.30 EL DIARIO DE BRIDGET JONES
A DÓNDE IR
DELFINA RESTO BAR
(ROCA (S) 353)
+MARTES 11, A LAS 22, EL CINE CLUB MELIES PROYECTARÁ “EL OTRO HERMANO”,
DE ADRIÁN CAETANO.
CASA TERRAVIVA MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 15, A LAS 22, “CORAZÓN DE BOMBOS”, HOMENAJE A ADELA VIGNAU
DE SAAVEDRA, CON ZAMBA TRIBAL, PROYECCIONES, POESIA, SORTEOS Y
REGALOS. ACTUARÁN: AGUSTINA SUÁREZ, CANDE NAZA, NOEMÍ BRANDÁN,
DUENDE GARNICA, DEMI CARABAJAL, SEBA GAMONI, ENRIQUE MARQUETTI,
HERMANOS NÚÑEZ DEL ESTERO, LA CARANCHADA, ENTRE MUCHOS OTROS
ARTISTAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 13, A LAS 21 MAGALÍ TAJES, PRESENTA “RAYUELA STAND UP”.
+VIERNES 14, A LAS 16, “AVENTURA CON LOS ANIMALES DEL BOSQUE”.
+SÁBADO 15, A LAS 22, POCHI CHÁVEZ.
+DOMINGO 16, A LAS 20, “SÁLVESE QUIEN PUEDA”, CON FLOR DE LA V, EMILIO
DISI, FEDE BAL Y UN GRAN ELENCO.
+LUNES 17, A LAS 16, “MASCOTAS AL RESCATE”.
+MIÉRCOLES 19, A LAS 20.30, CONCIERTO DE MARIANA QUAINELLE Y SILVIA
MARGARI, EN LA SALÓN ANEXO.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 12-07 -14:00 (cast) 16:00
(Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN DE REGRESO A
CASA (3D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 12-07-22:10 (Subt)
SPIDERMAN DE REGRESO A
CASA (3D):
CÓMIC (+ 13 años)
HOY AL 12/07 13:45 (cast) 16:30 (Cast)
19:30 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 años)
HOY AL 12-07-22:20 (Subt)
SPIDERMAN DE REGRESO A
CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)
HOY AL 12/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast)
20:00 (Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
HOY AL 12-07-22:40 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
(2D): COMEDIA (ATP)
HOY AL 12/07 13:50 (cast) 16:00 (Cast)
18:10 (Cast) 20:30 (Cast)
NO TOQUES DOS VECES
(2D): TERROR (+ 13 años)
HOY AL 12-07-22:45 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY -12/07-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
19:00 (Cast) 21:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta
Ttodo público
CASTELLANO 2D 15:50 (DOMINGO)
17:50 - 20:40 - 22:00 (TODOS LOS
DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS
DÍAS)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta
todo público. ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30
(TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES
SPIDERMAN: DE REGRESO A
CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)