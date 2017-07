¿Qué es la anisocoria?

Hoy 22:36 - La anisocoria es una condición ocular que hace que las pupilas de un individuo sean de diferente tamaño. La pupila es el área de color negro en el centro del iris, la parte coloreada del ojo. La pupila permite que la luz entre a la retina (el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo). La anisocoria es generalmente una condición que no tiene ningún efecto sobre la salud general de los ojos. A esta condición, la cual es relativamente común, se le llama anisocoria fisiológica, y se presenta en una de cinco personas con algún grado de diferencia en el tamaño de sus pupilas. Sin embargo, la anisocoria puede ser también un síntoma de un trastorno ocular grave, incluyendo una parálisis del tercer nervio craneal (III par craneal) y el síndrome de Horner. Ambos son trastornos del sistema nervioso que pueden ocurrir cuando los nervios que viajan hacia el ojo son dañados por derrame cerebrovascular, un tumor o trauma. La anisocoria puede también resultar de una infección viral, sífilis, un daño quirúrgico, y/u otra condición que afecta a la pupila llamada síndrome de Adie o “pupila tónica de Adie.” Síntomas La diferencia en el tamaño de las pupilas por sí sola rara vez presenta síntomas perceptibles. De hecho, en ocasiones las anisocoria sólo es descubierta cuando se comparan fotografías recientes y antiguas de un individuo, y se nota un cambio en su apariencia. No obstante, si la anisocoria es un síntoma de un trastorno del ojo, se tendrán por lo general otros síntomas relacionados con la enfermedad. Dichos síntomas de trastornos oculares pueden incluir: • Caída del párpado (ptosis palpebral). • Reducción del movimiento del ojo.• Dolor en los ojos. • Fiebre. • Dolor de cabeza. • Disminución de la sudoración. Si usted tiene alguno de estos síntomas de anisocoria, consulte a su oftalmólogo de inmediato. ¿Quiénes corren el riesgo de sufrirla? Cualquier persona puede estar en riesgo de tener anisocoria fisiológica, cuando las pupilas son de diferentes tamaños. Si usted está en riesgo de tener un derrame cerebrovascular, tumores o problemas del sistema nervioso, o si usa drogas o ha tenido una lesión ocular, también puede estar en riesgo de desarrollar una anisocoria. Diagnóstico El propósito de un examen ocular de anisocoria es averiguar si la diferencia en el tamaño de las pupilas es simplemente una característica no perjudicial para los ojos o un síntoma de algún problema ocular más grave. Su oftalmólogo examinará las pupilas en un recinto iluminado y en otro oscuro para ver cómo responden a la luz. Esto permite al profesional determinar cuál de las pupilas reacciona de una manera anormal. Si la diferencia de tamaños es mayor cuando hay luz, la pupila más grande es anormal. Si la diferencia de tamaños es mayor en la oscuridad, la pupila más pequeña es anormal. Su oftalmólogo también realizará un examen con lámpara de hendidura. Con este microscopio especial, el médico puede examinar pequeñas secciones detalladas del ojo, haciendo más fácil la detección de anomalías. Muchos casos de la condición son de anisocoria fisiológica, y son simplemente el resultado de las diferencias normales de los ojos en las personas. Estos casos no están relacionados con problemas de salud. Si existen otros síntomas paralelamente con la anisocoria, su oftalmólogo llevará a cabo otras pruebas apropiadas para dichos síntomas. La anisocoria es un síntoma común de dos trastornos oculares, la parálisis del tercer nervio craneal (III par craneal) y el síndrome de Horner. Ambos son trastornos del sistema nervioso que pueden ocurrir cuando los nervios que viajan hacia el ojo son dañados por derrame cerebrovascular, un tumor o trauma. Otras causas incluyen: • Una infección viral. • Sífilis. • Daños causados por una cirugía. • Síndrome de Adie (pupila tónica de Adie), una afección neurológica en la cual un ojo no se dilata o no responde a la luz igual que el otro. Tratamiento La anisocoria fisiológica no afecta la visión o la salud de sus ojos, de modo que un tratamiento no es necesario. Si la anisocoria está relacionada con otro trastorno ocular, el tratamiento dependerá de la causa.