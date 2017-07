Cucchi confía en revertirlo

10/07/2017 -

"Se dejó todo, hicimos un gran partido pero lamentablemente no nos alcanzó así que seguramente a lo que hicimos hoy le vamos a tener que agregar algo más para dar vuelta la serie en Mendoza", analizó Patricio Cucchi, uno de los jugadores más destacados de Gimnasia. El delantero no puso excusas en el penal y espera revertir el resultado en la revancha: "Jugamos en una cancha difícil, corrimos pero llegó el penal que, a mi entender, estuvo bien cobrado. Me voy triste por el resultado, pero sabiendo que si jugamos así podemos llegar a ganar allá en casa".