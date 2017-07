Para Moisés, juega mucho lo externo

Fotos PROTOCOLAR. Moisés y el saludo de protocolo junto con la terna arbitral, que comandó Fabricio Llobet, y Corvalán, el capitán de Gimnasia.

10/07/2017 -

Matías Moisés también destacó el hecho de haber ganado ayer. "Uno lo que buscaba de local era sacar una ventaja, hacer una diferencia en el partido. Es la mínima, pero en esta clase de partidos es muy difícil que se de una ventaja abultada. Ahora hay que hacer valer esta ventaja mínima que sacamos con las mismas virtudes que tuvimos hoy", manifestó.

El capitán profundizó en por qué no salió un buen partido. " Es el desgaste de todo un año, juegan mucho los nervios, la ansiedad, son partidos muy difíciles e importantes donde ninguno se quiere equivocar, todos juegan a no tener errores y por eso se hacen más trabados y no hay tantas situaciones de gol como en otros partidos", dijo.

Y a la hora de rescatar las virtudes de Mitre, no dudó. "Este equipo siempre tuvo la actitud positiva. Perdimos la primera chance en el pentagonal y no nos caímos cuando empezó esto. La seguimos luchando, tuvimos perseverancia, esfuerzo y humildad y así lo sacamos adelante y eso es muy destacable", finalizó el zaguero central.