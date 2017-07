Cerca de algo histórico

10/07/2017 -

Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas son conscientes de que Mitre está cerca de conseguir algo histórico para el club, pero Romero prefiere no pensar demasiado. "Sabemos que es algo histórico para el club, en lo personal también es algo muy importante para mí, es algo que vine a buscar. Por ahí trato yo de no pensar en lo que viene o pensar lo justo y necesario. Me aferro mucho a mis hijas, mi familia porque si me pongo a pensar en el partido me vuelvo loco. Así que hay que pensar lo justo y necesario en la semana y preparar la revancha", dijo el friense.