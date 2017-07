Un fin de semana sin victorias santiagueñas

Fotos TRASPIÉ. Old Lions no pudo ante el Jockey tucumano y dejó escapar la chance de afianzarse en la cima de la zona Promoción.

10/07/2017 -

Old Lions dejó pasar una gran oportunidad de afianzarse en la cima de la Zona Promoción del Torneo Regional del NOA, al caer como local por 23 a 14 ante el Jockey de Tucumán, en tanto que Santiago Rugby perdió de manera muy ajustada 27 a 24 en su visita a Tiro Federal de Salta, por lo que el fin de semana se cerró sin victorias para los equipos santiagueños, ya que el sábado Lawn Tennis cayó en su visita a Universitario de Tucumán por la Zona Campeonato.

El duelo entre Old Lions y el Jockey tucumano fue siempre desfavorable al local desde el resultado, aunque el desarrollo fue sumamente parejo e inclusive con el equipo santiagueño asumiendo mayor protagonismo. Sin embargo Jockey tuvo una gran defensa, sobre todo en el primer tiempo, y supo aprovechar muy bien las oportunidades que tuvo. Así es como marcó tres tries en la primera mitad y se fue al descanso arriba con un claro 17 a 0. Igualmente Old Lions entró al complemento enfocado en dar vuelta la historia, pero tuvo una tarde para el olvido en el juego de manos y así perdió claras chances de anotar en cada ataque. La constante de los 40 minutos finales fue con el local yendo y desperdiciando situaciones y la visita defendiendo al límite su ventaja, que se amplió con un drop a 7 minutos del final.

Esa anotación parecía sentenciar la historia, pero con mucho coraje, el León llegó dos veces al try, se puso a 6 puntos (14-20) y al menos sumaba bonus, algo que se esfumó cuando en el último ataque, Jockey forzó un penal, acertó y aseguró una muy festejada victoria.

Perdió Santiago Rugby

Mientras tanto Santiago Rugby volvió a jugar un buen partido y esta vez estuvo muy cerca de llevarse el triunfo, aunque terminó cayendo 27 a 24 ante Tiro Federal en Salta, un partido que lo tuvo arriba al final del primer tiempo (16 a 12) y en el que siempre se mantuvo la paridad.