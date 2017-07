Desentrañan batahola y crimen de "Tunqui" Soria en el Bº General Paz

Fotos ENFRENTAMIENTO. La policía debió esforzarse más de la cuenta para sosegar a los alterados, ávidos de más sangre.

10/07/2017 -

La Fiscalía y la defensa se enfrentarán en una áspera audiencia, en procura de cerrar una historia y enviar a juicio una batahola en el Bº General Paz, en cuyo fragor un joven cayó asesinado y la Justicia atribuye la tragedia a problemas de "polleras".

Desde la citación, mañana habrá una audiencia de requisitoria fiscal y control de pruebas. Prima facie, la Fiscalía abogará para que la causa sea enviada a juicio como "homicidio simple" y la defensa, como "legítima defensa".

La historia estalló el 18 de diciembre de 2016 en el norte capitalino. La víctima resultó Jorge Martín Soria, de 26 años, conocido en el barrio con el alias de "Tunqui".

Escenario del horror

Según los testigos, cerca de las 19.30 en la intersección de calles Diaguitas y Arequito, dos familias enemigas se enfrentaron en una gresca generalizada.

Trascendió que "Tunqui" bebía con un grupo de vecinos. Llegó su novia y le informó que los familiares de su ex pareja arribaron a la casa y la atacaron a golpes. Presuroso salió en busca del ex novio de su pareja para "arreglar" el incidente. Llegó a la casa de los adversarios. No hablaron mucho.

Todos contra todos

Hubo agresión verbal, física y dos disparos, uno de ellos impactó en el cuello y le habría causado la muerte al instante.

Pese a que se trató de un escándalo generalizado, después cayeron presos sólo dos hombres y se secuestró un revólver calibre 22.

De los dos presos, el proceso se sustentó en contra de Antonio Carrizo (49), a quien se le dictó ya la prisión preventiva, pero alega que lo único que hizo fue defenderse.