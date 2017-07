Sialle: "Me voy conforme por haber ganado"

Fotos CAUTELA. Arnaldo Sialle se fue conforme por haber ganado, aunque no le gustó el segundo tiempo de Mitre. Y dijo que en Mendoza imagina un partido difícil.

10/07/2017 -

"En el primer tiempo Mitre fue más que Gimnasia y el segundo tiempo ellos manejaron mejor la pelota, a lo mejor sin generarnos demasiadas situaciones de gol pero hicieron un mejor tiempo que nosotros. En el primero yo creo que fue Mitre el que más buscó y en el segundo no tuvimos la tranquilidad necesaria como para manejar la diferencia y tratar de aumentar", fue la reflexión que hizo Arnaldo Sialle, entrenador de Mitre, tras el 1 a 0 de ayer.

Cuando EL LIBERAL le preguntó si Mitre se conformó con la ventaja mínima en el segundo tiempo, respondió: "No, no era la idea para nada conformarse si no seguir igual. Pero también pesa un poquito el tema de la angustia, los nervios de los jugadores, de todo el entorno. Y en el segundo tiempo no tuvimos la tranquilidad como para poder hilvanar la contra. En el primer tiempo sí me fui conforme porque fuimos más en actitud, en llegadas, convertimos pero el segundo no me dejó muy conforme".

"Cacho" valoró haber ganado. "En principio sabíamos que lo más importante era ganar y después, sí se podía hacer una diferencia mayor, mejor. Pero también sabemos que es difícil para cualquiera ganar. Nos vamos conformes a medias con lo que fue nuestra actuación y con el resultado, también sabiendo que para cualquiera es difícil ganar", manifestó.

"Los jugadores también saben que no hicieron un buen segundo tiempo. Defendimos bien en los últimos metros pero no tuvimos mucha claridad", insistió el DT.

Al imaginarse la revancha, Sialle dijo: "Será difícil como acá, pero difícil para los dos". Y volvió a referirse a los factores externos: "Hoy nos costó a los dos porque hay un montón de condimentos extra que empiezan a jugar, creo que hubo jugadores de los equipos que a lo mejor sintieron toda la angustia y al responsabilidad que genera jugar una final".

Y cuando se le mencionó que está a punto de lograr el cuarto ascenso de su carrera, puso el freno de mano. "Yo no estoy a punto de nada, acá se jugó el primer tiempo y quedan 90 minutos sumamente complicados y no hay que hablar, hay que tener tranquilidad, trabajar y llegar preparado lo mejor posible", disparó.

Sialle reiteró una y otra vez que a su equipo le faltó tranquilidad. ¿La encontrará en Mendoza a partir del 1 a 0 con el que iniciará la revancha? "Nunca se sabe, los partidos hay que jugarlos, no se ganan ni se pierden antes de jugar. Yo, al menos, en 40 años, nunca ni gané ni perdí antes de jugar. Tenemos que jugar y ver que pasa", respondió con cautela el rosarino.

Y dijo que practicarán penales en la semana: "Siempre lo hacemos, las fases anteriores también. Sí, vamos a trabajarlos".