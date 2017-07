Para economistas, la suba del dólar tendrá pasaje a precios e indican necesidad de reformas

Fotos BOUR. Para el economista, hay que encarar una serie de reformas.

Los economistas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) Juan Luis Bour se refirió en una entrevista con EL LIBERAL a la situación del dólar, la posibilidad de su traslado a precios a la par que otro economista de la institución, Daniel Artana, se refirió además a las reformas que desde el punto de vista de ambos, son necesarias abordar, entre ellas las relacionadas con el gasto público, la política tributaria, laboral y previsional.

En primer término, al ser consultado Bour sobre las razones de la suba que experimentó la semana pasada el dólar, señaló que "el peso estaba notoriamente sobrevaluado respecto del resto de las monedas de la región y frente al dólar, y por diversas razones comenzó un ajuste: a) shocks externos asociados a Brasil en mayo, b) la postergación de la incorporación de la Argentina al grupo de mercados emergentes, en junio, c) la menor liquidación por parte de los productores primarios de soja, asociada a baja de precio, expectativa sobre el dólar y expectativa de baja de retenciones en 2018, d) movimiento de traspaso de carteras preelectorales, que siempre ocurren, e) aumento de la demanda estacional de billetes desde fin de junio y durante julio, f) liquidez en el mercado (fuerte expansión de base monetaria, por dominancia fiscal) que induce a salir del peso, sobre todo si la inflación se mantiene elevada’.

Asimismo, al consultársele si habrá traslado a precios de este nuevo escalón al que se ubicó el tipo de cambio por encima de los $17, señaló que "siempre hay algún traspaso a precios, y esta no va a ser la excepción. Sin embargo hay que trabajar (en términos de políticas públicas) para reducir esos mecanismos de traslado que incluyen factores monetarios, salariales, fiscales, expectativas sobre inflación y tarifas, etc". En tanto, al requerirse su opinión respecto de si estima que puede haber cambios importantes tras el resultado electoral de octubre, señaló que "los cambios no sólo se refieren a ajustes de tarifas, algunos postergados como transporte, sino también a reformas que son necesarias a riesgo de descarrilar el sendero en 2018 y 2019: reforma laboral (se habla poco), reforma tributaria y fiscal (gasto público), reforma previsional".

Por otro lado, al ser consultado sobre si hay una pérdida de competitividad por la situación del dólar, agregó que "la Argentina tiene problemas de competitividad que debe resolver por medio de una profunda reforma fiscal para reducir el peso del gasto público, reforma tributaria para ir bajando el peso de los impuestos, reformas regulatorias (hay una lista casi interminable) para bajar todos tipo de costos (logísticos, etc.), reforma laboral, reforma previsional, etc.".

Puntualizó en este sentido que "si las reformas son a cuentagotas, es natural que aparezca la demanda por mejorar competitividad más rápidamente vía el tipo de cambio. El problema es que si no tenemos forma de parar el traspaso a precios de la devaluación, el efecto es efímero".