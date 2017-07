"De Vido tiene que someterse a la Justicia", dijo Garavano

10/07/2017 -

El titular de la cartera de Justicia nacional, German Garavano se refirió a la situación del diputado y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y consideró que "debería someterse a la Justicia en vez de hablar de persecución".

Garavano remarcó que los fueros "fueron creados para que los legisladores no fueran molestados mientras dan sus opiniones políticas. No pueden servir de paraguas protector para posibles hechos de corrupción cometidos previamente, y que haya un círculo vicioso donde tratan de mantenerse (en el Congreso) para no ser detenidos", agregó el ministro.