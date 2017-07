Advirtien sobre productos de uso doméstico no registrados

10/07/2017 -

La Anamt informó que se ha detectado la oferta y comercialización de productos domisanitarios no registrados, tales como productos insecticidas "Chau Cuca" ("Chau Cuca. Listo para usar. Mata, repele polillas, mosquitos, moscas, etc. mata termitas. Insecticida. Mata cucarachas, pulgas, garrapatas, hormigas, arañas, etc. Cont. de fórmula: Cipermetrina 0,1000gr., DDVP: 0,2000 g, Citronela 0,0080 gr., CSP 100 cc. Senasa y RNE. Aprobación en Proceso"; "Chau Cuca. Gel, insecticida mata, mata y mata. ¡Poderoso! cont. 15 grs. nuevo. Cucarachicida en gel. Las cucarachas comen una sola vez y mueren. Durben SRL); "Cebo cucarachicida. El secreto de la Abuela?. No Tóxico. Sin Olor. Peso aprox. 100 g. Elaborado por Industria Verde".

También se informó que productos domisanitarios de la firma Compañía de Poliproductos Baigó SA se encuentran prohibidos debido a que no contaban (ni cuentan en la actualidad) con registro ante esta Administración Nacional. Por todo ello, la Anmat recomienda abstenerse de adquirir los productos domisanitarios mencionados.