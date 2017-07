La pegaban para que comiera carne

Fotos Nacha Guevara contó que tenía 3 ó 4 años cuando ya se había declarado vegetariana.

En una entrevista íntima, Nacha Guevara (76) habló de sus recuerdos de la infancia y dio detalles sobre cómo fue crecer con la convicción de no comer carne en un entorno familiar que no comprendía su postura.

"Siempre fui una chica rara. Por ejemplo, yo nací vegetariana y en esa época no estaba de moda. Era muy incomprendida y tuve que batallar mucho, mi madre batalló mucho a la hora de la comida. Yo no quería comer y mi madre no estaba preparada para tener una criatura vegetariana", reveló en diálogo con Agarrate Catalina.

Luego, dejó en claro que su estilo de vida no se debía a nada específico: "No había justificación, simplemente no quería comer eso. Tuve una presencia de un abuelo, que yo digo que es un abuelo elegido porque era amigo de la familia, y que era vegetariano. Era un hombre muy bondadoso. Era un obrero de la construcción, un hombre impecable, naturista y a él le gustaba hablar y era un tipo sabio", dijo.

Y agregó: "Mi madre se quejaba mucho porque no sabía qué cocinarme y recibí varias palizas. De todos modos, me pude volver vegetariana cuando cobré mi primer sueldo. La primera independencia es la independencia económica".l