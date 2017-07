"La Chiqui" le pidió disculpas a Luis Majul

10/07/2017 -

Mirtha Legrand le pidió disculpas a Luis Majul por llamarlo "estúpido".

"Estuve muy mal. Aprovecho para pedirle disculpas al señor Luis Majul", dijo en el medio de una conversación con Ángel de Brito. "Estuve muy mal. Le pido, humildemente, disculpas. Espero me disculpe", agregó.

Aunque luego aclaró: "No me arrepentí, estuve fuera de lugar". Luego la diva explicó qué pasó: "Nada, vino mal la cosa. Yo estaba en la gala del Hospital Fernández y en un momento no sé quién me dijo ‘¿vio lo que dijo Majul? ¿Que iba a ir a su programa con el perro?’ Entonces como me pareció una estupidez, dijo ‘qué estúpido’, algo así. Pero no debí decirlo. Repito, le pido disculpas al señor Majul y le mando este aplauso desde acá", expresó "La Chiqui" arengando a sus invitados a aplaudir al periodista.

Por último, consultada por el conductor de Los Ángeles de la Mañana, Mirtha contó que el conductor de La Cornisa no la llamó, y afirmó: "Yo debí llamarlo, pero bueno... lo hago público. Estuve mal", insistió.