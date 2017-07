Video: El exigente entrenamiento de "La Mujer Maravilla"

Hoy 15:19 -

Gal Gadot, ganó popularidad por ser la protagonista de la película "Wonder Woman", mostró un video de cómo fue su entrenamiento para poder afrontar ese papel.

"Fue mucho más intenso en lo físico que cuando hice el entrenamiento para formar parte del ejército en mi país. Me encanta la adrenalina y me gustó mejorar mi cuerpo para actuar", contó la actriz.

Además, dijo que cambió sus hábitos de alimentación, sin obsesionarse. "Trato de mantener un equilibrio y comer sano, aunque a veces también me alimento con hamburguesas, esas son buenas para el alma", aseguró.

