Debe pagar 8 mil euros por publicar fotos de los ladrones que le robaron.

Hace 20 años Tor Sigurd Bransdal, un noruego de 46 años, abrió su taller de autos en el pueblo de Vågsbyg, en el sur del país. Desde hace un tiempo, su negocio fue asaltado en varias y consecutivas ocasiones. En una de ellas, hasta le robaron un andamio por un valor de 5.000 euros.

Tras denunciar este último caso y harto de que la policía no hiciera nada por resolverlo, Bransdal decidió tomarse la justicia por su cuenta. Instaló cámaras en su taller para identificar a los ladrones y, en lugar de ir a la policía con las imágenes como prueba, las publicó en Facebook en busca de colaboración ciudadana.

Sin embargo, lo que muchos celebraron como una reacción justa producto de la impotencia y en busca de justicia, se convirtió en un acto punible en derechos de honor y privacidad.

La Autoridad Noruega de Protección de Datos, detectó lo que tipifica como digno de sanción: imputar un supuesto delito que todavía no ha sido condenado por un juez y hacer publicidad en las redes sociales. Daba igual que no se haya identificado a los ladrones, porque la ley considera que se está lesionando la imagen de quienes aparecen. Datatilsynet (el organismo de autoridad), actuó de oficio y Bransdal deberá pagar una multa que asciende a los 8 mil euros, al Estado.

Esta noticia, que saltó de las redes a los medios de comunicación esta semana, generó la indignación de la población en Noruega que ahora consideran al hombre como una doble víctima, tanto por el robo y la inacción de las autoridades, como por la multa impuesta por el Estado. "No me arrepiento de lo que he hecho. Sabía que estaba al borde de la ley y que sin duda recibiría una multa de unos pocos miles de coronas, pero no podía imaginar que llegara a ser lo que ha sido", confesó Bransdal a los medios.

"Estoy feliz, en mi nombre y en el de todos los demás en este país, de que el caso haya llegado al primer nivel de la atención pública. Espero que sirva para que las cosas cambien, de modo que cualquiera en esa situación vaya a la policía con las fotos y que se hagan cargo de la investigación como realmente debe ser", concluyó el mecánico.