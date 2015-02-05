CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Julio 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 20:25 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 FANNY, LA FAN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
00.30 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ÓRBITA: EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN POR QUÉ
20.00 MARATÓN 2017
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 TELÓN ABIERTO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FORUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. GIMNASIA MZA.
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
23.30 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.23 SCOOBY DOO Y EL FRANKEN-
MONSTRUO
08.56 CHIHUAHUA EL FANTASMA
10.35 LOCOS POR LAS NUECES
12.19 EL HOMBRE ARAÑA 3
15.14 SEÑALES
17.15 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
19.06 EL HOMBRE ARAÑA 3
22.00 INFRAMUNDO EL DESPERTAR
23.36 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.12 LA NIÑERA
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 2)
08.54 ALF
09.20 LA PANTERA ROSA
09.42 DOCE DEL PATÍBULO
12.28 INTRIGA INTERNACIONAL
14.59 LA ROCA
17.24 GLADIADOR
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 LA MUERTE LE SIENTA BIEN
22.53 MONTY PYTHON - EL SENTIDO DE LA VIDA
TNT
06.32 MÁXIMA CONDENA
08.20 LÍMITE VERTICAL
10.31 QUERIDO JOHN
12.28 LA TIERRA PERDIDA
14.25 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES
16.33 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
18.20 DESPUÉS DE LA TIERRA
20.18 EL EJECUTOR
22.00 EL HOMBRE DE ACERO
00.36 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
01.36 6 BALAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MOJADA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MARCADOS
11.00 HOUSE M.D., SOLO
12.00 HOUSE M.D., ELEGIDO PARA LA GLORIA
13.00 GRIMM, LA COSA CON PLUMAS
14.10 EL PROFESOR CHIFLADO
16.00 HOUSE M.D., 97 SEGUNDOS
17.00 HOUSE M.D., ÁNGELES GUARDIANES
18.00 GRIMM, ENFERMO DE AMOR
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, TROFEO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, PENETRACIÓN
21.00 CHICAGO P.D., FUI POR MAL CAMINO
22.00 CHICAGO JUSTICE, MAGNATE
23.00 SANGRE, SUDOR Y GLORIA
STUDIO UNIVERSAL
09.30 FULLSCREEN
10.00 #AMORENTRÁNSITO
11.40 CUÍDAME
13.40 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS
15.40 EL DIARIO DE BRIDGET JONES
17.40 AMIGOS CON BENEFICIOS
20.00 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
22.40 SUEÑO DE AMOR
01.00 LEJOS DE UN FINAL FELIZ
A DÓNDE IR
DELFINA RESTO BAR
ROCA (S) 353
nHOY, A LAS 22, EL CINE CLUB MELIES PROYECTARÁ “EL OTRO HERMANO”, DE ADRIÁN CAETANO.
TEATRO 25 DE MAYO
AVELLANEDA 387
nJUEVES 13, A LAS 21 MAGALÍ TAJES, PRESENTA “RAYUELA STAND UP”.
nVIERNES 14, A LAS 16, “AVENTURA CON LOS ANIMALES DEL BOSQUE”.
nSÁBADO 15, A LAS 22, POCHI CHÁVEZ.
nDOMINGO 16, A LAS 20, “SÁLVESE QUIEN PUEDA”, CON FLOR DE LA V, EMILIO DISI, FEDE BAL Y UN GRAN ELENCO.
nLUNES 17, A LAS 16, “MASCOTAS AL RESCATE”.
nMIÉRCOLES 19, A LAS 20.30, CONCIERTO DE MARIANA QUAINELLE Y SILVIA MARGARI, EN LA SALÓN ANEXO.
nJUEVES 20, A LAS 18, TÍTERES, CON SOMBRAS Y TRAPOS.
nVIERNES 21, A LAS 18, ESPECTÁCULO DE MAGIA CON “ZERROT”.
nDOMINGO 23, A LAS 21.30, “LA VUELTA DEL SANTIAGUEÑO”, CON EL DUENDE GARNICA.
nDOMINGO 30, A LAS 22, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”, CON NICO VÁZQUEZ, GIMENA ACCARDI Y UN GRAN ELENCO. CLUB HURACÁN
ROCA (N), 159
n SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑOS Y REFLEJOS DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 12-07 -14:00 (cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (3D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 12-07-22:10 (Subt)
SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (3D):
COMIC (+ 13 años)
HOY AL 12/07 13:45 (cast) 16:30 (Cast) 19:30 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 12-07-22:20 (Subt)
SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 12/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
HOY AL 12-07-22:40 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)
HOY AL 12/07 13:50 (cast) 16:00 (Cast) 18:10 (Cast) 20:30 (Cast)
NO TOQUES DOS VECES (2D): TERROR (+ 13 años)
HOY AL 12-07-22:45 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY -12/07-15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 15:50 (DOMINGO)
17:50 - 20:40 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta Todo Público con Leyenda ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)