CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Julio 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 20:25 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 FANNY, LA FAN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

00.30 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ÓRBITA: EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN POR QUÉ

20.00 MARATÓN 2017

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FORUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. GIMNASIA MZA.

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

23.30 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.23 SCOOBY DOO Y EL FRANKEN-

MONSTRUO

08.56 CHIHUAHUA EL FANTASMA

10.35 LOCOS POR LAS NUECES

12.19 EL HOMBRE ARAÑA 3

15.14 SEÑALES

17.15 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

19.06 EL HOMBRE ARAÑA 3

22.00 INFRAMUNDO EL DESPERTAR

23.36 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.12 LA NIÑERA

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 2)

08.54 ALF

09.20 LA PANTERA ROSA

09.42 DOCE DEL PATÍBULO

12.28 INTRIGA INTERNACIONAL

14.59 LA ROCA

17.24 GLADIADOR

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 LA MUERTE LE SIENTA BIEN

22.53 MONTY PYTHON - EL SENTIDO DE LA VIDA

TNT

06.32 MÁXIMA CONDENA

08.20 LÍMITE VERTICAL

10.31 QUERIDO JOHN

12.28 LA TIERRA PERDIDA

14.25 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES

16.33 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

18.20 DESPUÉS DE LA TIERRA

20.18 EL EJECUTOR

22.00 EL HOMBRE DE ACERO

00.36 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

01.36 6 BALAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MOJADA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MARCADOS

11.00 HOUSE M.D., SOLO

12.00 HOUSE M.D., ELEGIDO PARA LA GLORIA

13.00 GRIMM, LA COSA CON PLUMAS

14.10 EL PROFESOR CHIFLADO

16.00 HOUSE M.D., 97 SEGUNDOS

17.00 HOUSE M.D., ÁNGELES GUARDIANES

18.00 GRIMM, ENFERMO DE AMOR

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, TROFEO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, PENETRACIÓN

21.00 CHICAGO P.D., FUI POR MAL CAMINO

22.00 CHICAGO JUSTICE, MAGNATE

23.00 SANGRE, SUDOR Y GLORIA

STUDIO UNIVERSAL

09.30 FULLSCREEN

10.00 #AMORENTRÁNSITO

11.40 CUÍDAME

13.40 LA DEPRESIÓN Y SUS AMIGOS

15.40 EL DIARIO DE BRIDGET JONES

17.40 AMIGOS CON BENEFICIOS

20.00 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

22.40 SUEÑO DE AMOR

01.00 LEJOS DE UN FINAL FELIZ

A DÓNDE IR

DELFINA RESTO BAR

ROCA (S) 353

nHOY, A LAS 22, EL CINE CLUB MELIES PROYECTARÁ “EL OTRO HERMANO”, DE ADRIÁN CAETANO.

TEATRO 25 DE MAYO

AVELLANEDA 387

nJUEVES 13, A LAS 21 MAGALÍ TAJES, PRESENTA “RAYUELA STAND UP”.

nVIERNES 14, A LAS 16, “AVENTURA CON LOS ANIMALES DEL BOSQUE”.

nSÁBADO 15, A LAS 22, POCHI CHÁVEZ.

nDOMINGO 16, A LAS 20, “SÁLVESE QUIEN PUEDA”, CON FLOR DE LA V, EMILIO DISI, FEDE BAL Y UN GRAN ELENCO.

nLUNES 17, A LAS 16, “MASCOTAS AL RESCATE”.

nMIÉRCOLES 19, A LAS 20.30, CONCIERTO DE MARIANA QUAINELLE Y SILVIA MARGARI, EN LA SALÓN ANEXO.

nJUEVES 20, A LAS 18, TÍTERES, CON SOMBRAS Y TRAPOS.

nVIERNES 21, A LAS 18, ESPECTÁCULO DE MAGIA CON “ZERROT”.

nDOMINGO 23, A LAS 21.30, “LA VUELTA DEL SANTIAGUEÑO”, CON EL DUENDE GARNICA.

nDOMINGO 30, A LAS 22, “EL OTRO LADO DE LA CAMA”, CON NICO VÁZQUEZ, GIMENA ACCARDI Y UN GRAN ELENCO. CLUB HURACÁN

ROCA (N), 159

n SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑOS Y REFLEJOS DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 12-07 -14:00 (cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 12-07-22:10 (Subt)

SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (3D):

COMIC (+ 13 años)

HOY AL 12/07 13:45 (cast) 16:30 (Cast) 19:30 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 12-07-22:20 (Subt)

SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 12/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

HOY AL 12-07-22:40 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)

HOY AL 12/07 13:50 (cast) 16:00 (Cast) 18:10 (Cast) 20:30 (Cast)

NO TOQUES DOS VECES (2D): TERROR (+ 13 años)

HOY AL 12-07-22:45 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY -12/07-15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 15:50 (DOMINGO)

17:50 - 20:40 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta Todo Público con Leyenda ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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