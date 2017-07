La carta del joven que se arrojó del tercer piso de su escuela

Fotos El joven se despidió de sus compañeros en una carta.

Hoy 22:18

Los alumnos de la Escuela Técnica Nº 2 Alemania quedaron conmocionados tras el suicidio de un joven de 17 años, quien habría tenido algunos problemas con su novia en el último tiempo. El joven se despidió de sus amigos con una carta.

“Jamás tuve el valor de decir qué tan hecho m… estaba. Quiero que valoren a los que los rodean. Quiero que cumplan lo que siempre desearon… este mundo no es para mí, yo no pertenezco y es hora de partir. Tuve sueños… tuve esperanzas…”, escribió.

Y agregó: “Quemen mi cuerpo. No me recen. No me velen. Será un suplicio para mi alma. Simplemente déjenme quedar en cenizas. Me dijeron que si no sería yo iban a ser los demás así que debo hacerlo…”

La escuela determinó que se suspendan las clases y que tanto los compañeros del menor como la ex novia reciban la apropiada contención.