Fotos Votar en las paso es obligatorio para los electores santiagueños

11/07/2017 -

¿QUÉ SON LAS ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS (PASO)?

Es una instancia de selección de candidatos que participarán en las elecciones generales. En las Paso, las listas ganadoras de las agrupaciones políticas deben superar el 1,5% de los votos válidos emitidos para poder competir en las elecciones generales. Este porcentaje puede ser alcanzado en base a la lista de una agrupación o la suma de sus listas.

¿QUÉ VOTARÁN LOS SANTIAGUEÑOS EL 13 DE OCTUBRE?

El electorado santiagueño deberá votar de entre las cinco listas de precandidatos a diputados nacionales, para seleccionar a los candidatos para competir el 22 de octubre en las Generales por las tres bancas de diputados nacionales que renueva Santiago del Estero.

¿QUÉ FUERZAS SE PRESENTAN EN NUESTRA PROVINCIA EN LAS PASO? Frente Cívico por Santiago. Frente Renovador 1País. Frente Cambiemos. Partido Popular Cruzada Santiagueña. Izquierda por una Opción Socialista.

¿QUIÉNES SON CONSIDERADOS ELECTORES?

Son electores los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad y los argentinos naturalizados, desde los dieciocho (18) años de edad que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en la norma vigente. Es elector quien está incluido en el registro electoral.

¿QUIÉNES ESTÁN EXCLUIDOS DEL PADRÓN ELECTORAL Y NO ESTÁN HABILITADOS PARA VOTAR?

- Los dementes declarados en juicio. - Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad y por sentencia firme. - Los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos. - Los sancionados por la infracción de deserción calificada. - Los declarados rebeldes en causa penal. - Los inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. - Los que por otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos.

¿CON QUÉ DOCUMENTO PUEDO VOTAR?

Todos los tipos de documentos son válidos para votar. Pero sólo se permite votar con la misma versión con la que se figura en el padrón o con una posterior. Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI (libreta verde) DNI (libreta celeste) DNI tarjeta (del DNI libreta celeste) Nuevo DNI digital

¿PUEDO VOTAR CON UNA CONSTANCIA DE DNI EN TRÁMITE?

No se considera probatorio de la identidad del elector ningún comprobante de documento en trámite.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VOTO EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS?

Se llevan a cabo el 13 de agosto en todo el país, entre las 8:00 y las 18:00 hs. A partir del 14 de julio, se puede verificar el establecimiento de votación, el n° de mesa donde se votará, el nº de orden y el ejemplar del documento, ingresando a www.padron.gob.ar, llamando al 0800-999-7237 o enviando un SMS gratuito al 30777 con la palabra VOTO, ESPACIO, número de Documento, ESPACIO, M para masculino o F para femenino.

¿ES OBLIGATORIO QUE VOTE EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS?

Sí. Las elecciones primarias son de carácter obligatorio para todos los electores que figuren en el padrón, se encuentren o no afiliados a algún partido político.

SI NO VOTÉ EN LAS PASO, ¿PUEDO VOTAR EN LAS GENERALES?

Sí. Si figuras en el padrón electoral y no votaste en las Paso, tienes el derecho y la obligación de realizarlo en las Elecciones generales del 22 de octubre. Sin embargo, debes justificar tu inasistencia ante la Secretaría Electoral que te corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección.

AL EMITIR MI VOTO, ¿TENGO QUE ELEGIR OBLIGATORIAMENTE LA MISMA BOLETA PARA TODAS LAS CATEGORÍAS?

No. Vas a poder elegir la boleta completa de una agrupación política, o cortar boleta por categoría, tanto entre listas internas de una misma agrupación política como de agrupaciones diferentes para la elección Paso. Lo que NO debes hacer es elegir más de una lista partidaria para una misma categoría, ya que dicho voto será computado nulo. En el caso de Santiago del Estero, solamente se votará una categoría: diputados nacionales, por lo tanto la boleta tiene un solo cuerpo.

¿CÓMO VOTO?

a. Ubicá la mesa en la que te corresponde votar. Para ello, consultá el padrón que se encuentra en el exterior del establecimiento. b. Presentá tu documento al Presidente de Mesa, él verificará tu identidad y te entregará un sobre vacío. c. Ingresá al Cuarto Oscuro, elegí tu opción electoral e introducila en el sobre que te fue dado por el Presidente de Mesa. d. Depositá el sobre en la urna, dejando ver que es el mismo que se te ha entregado. e. Asentá tu firma en el padrón de la mesa dispuesto para ello. Retirá la constancia de emisión del voto y tu documento cívico. f. Verificá que ambos te pertenecen y que la constancia contiene la firma del Presidente de Mesa.

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI FALTAN BOLETAS EN EL CUARTO OSCURO?

Si no está/n la/s boleta/s de tu preferencia en el cuarto oscuro, tienes que avisarle al Presidente de Mesa (sin revelar en ningún caso cual va a ser tu elección), para que le solicite a los fiscales partidarios su reposición. En caso de que las autoridades de mesa y los fiscales no pudieran subsanar aquella falta, podrás votar en el Cuarto Oscuro Complementario o de contingencia (COC), el cual estará a cargo del Delegado de la Justicia Nacional Electoral y en el que se dispondrán ejemplares de boletas de todas las agrupaciones y listas.

¿PUEDO VOTAR SI VOY A ESTAR EN OTRO PAÍS EN LA FECHA DE LAS PASO? No, ya que nuestra legislación no prevé el voto en tránsito. No obstante, el día de las elecciones -o en los días posteriores-, debes justificar tu inasistencia a las urnas presentándote en el Consulado Argentino más próximo, a fin de que se te extienda el certificado correspondiente. Si no pudiste presentarte ante una representación diplomática, cuando regreses a la Argentina podrás realizar el trámite de justificación de inasistencia a los comicios ante la Cámara Nacional Electoral o ante la Secretaría Electoral de su distrito, teniendo para ello un plazo de hasta 60 días después de celebrada la elección. En todos los casos, deberás presentarte con tu documento cívico y con los elementos que comprueben que te hallabas fuera del país el día de los comicios. Para ello, será suficiente contar con la constancia de salida/ingreso sellada en el pasaporte o con los pasajes (en caso de haber viajado a algún país limítrofe).

¿ES OBLIGATORIO QUE VOTE A LOS 16 AÑOS?

Sí. Sin embargo, si tenés 16 o 17 años y no vas a votar, no vas a formar parte del Registro Nacional de Infractores.

SI TENGO 15 AÑOS Y CUMPLO 16 AÑOS EL 22 DE OCTUBRE, ¿PUEDO VOTAR EN LAS PASO?

Sí, porque quienes cumplan los 16 hasta el 22 de octubre de 2017 serán incluidos en el padrón y estarán habilitados para votar en las primarias. Tené en cuenta que para poder ejercer este derecho los jóvenes deben haber realizado la actualización del documento de DNI antes del 25 de abril de 2017.

¿EN QUÉ CASOS ESTOY EXCEPTUADO DE ASISTIR A VOTAR?

En los siguientes casos los electores quedan exentos de la obligación de votar: - Si el día de los comicios te encontrás a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tenés que votar. - Si estás enfermo o imposibilitado por fuerza mayor -suficientemente comprobada- que te impida asistir al establecimiento de votación. - Si sos parte de un organismo o empresa de servicios públicos y por razones relacionadas al cumplimiento de funciones, estás impedido de asistir a votar. - Si sos juez o auxiliar y por disposición del Código Electoral Nacional tenés que asistir a tu oficina y mantenerla abierta durante los comicios.

¿QUÉ SUCEDE SI NO PUEDO ASISTIR AL ESTABLECIMIENTO EL DÍA DE LA VOTACIÓN?

Si tenés entre 18 y 70 años y no asistís a votar el día de la elección debés justificar tu ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda, dentro de los 60 días posteriores a las elecciones. Las razones son: enfermedad, causas de fuerza mayor suficientemente comprobada que te hayan impedido asistir al acto electoral o distancia geográfica (500 km del lugar donde votas).

SI ESTOY ENFERMO Y NO PUEDO IR A VOTAR, ¿QUÉ TRÁMITE TENGO QUE HACER?

Si padeces una enfermedad que te impide asistir al acto electoral debes justificarlo el mismo día de la elección por medio de un certificado expedido por un hospital público nacional, por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos, por médicos particulares. Los profesionales están obligados a responder el día de los comicios a tu requerimiento como elector enfermo o imposibilitado. El médico debe concurrir a tu domicilio para verificar tales circunstancias y entregarte el certificado correspondiente. Acordate de presentar tu certificado, dentro de los 60 días de celebrada la elección, ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que te corresponde.

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI ESTOY A MÁS DE 500 KM DE MI LUGAR DE VOTACIÓN?

Debés concurrir con tu DNI a la comisaría más próxima del lugar en el que te encuentres, y allí tenés que pedir una certificación escrita que justifique tu imposibilidad de votar. Acordate de presentar tu certificado, dentro de los 60 días de celebrada la elección, ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que te corresponde.

SI RESIDO EN EL EXTERIOR, ¿TENGO QUE VOTAR?

Los ciudadanos argentinos residentes en el exterior no tienen obligación de votar. Sin embargo, si residís en el exterior y querés ejercer tu derecho al sufragio, tenés que cumplir con los siguientes requisitos: a) Tener asentado en tu documento de identidad, el domicilio en el territorio de la jurisdicción consular correspondiente. b) Estar en condiciones de ejercer tus derechos políticos conforme la legislación nacional; c) No encontrarte dentro de las inhabilitaciones previstas por el artículo 3º del Código Electoral Nacional y sus modificatorias.

COMO RESIDENTE EXTRANJERO, ¿PUEDO VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?

No, ya que como residente extranjero no podés votar en las elecciones para elegir cargos nacionales (Diputados y Senadores Nacionales). Sin embargo, podrás ejercer el voto para cargos provinciales o municipales, en aquellas provincias cuya legislación tenga previsto el voto de residentes extranjeros. En estos casos, para poder votar, deberás contar con tu DNI y haber sido admitido en calidad de "residente permanente" (conforme lo previsto en la Ley Nacional de Migraciones, Ley Nº 25.871). Los residentes extranjeros no estarán obligados a votar sino que, en caso de querer hacerlo, deben empadronarse en un registro especial habilitado a tal efecto. Dado que el Registro de Electores Extranjeros Residentes en Argentina es administrado por la Justicia Electoral provincial, consultá la modalidad de empadronamiento en tu provincia de residencia.

¿QUÉ ES EL COA?

Cada establecimiento de votación contará con un Cuarto Oscuro Accesible (COA), en el que podrán votar, por propia opción, los electores registrados en otras mesas que presenten alguna discapacidad o limitación -permanente, transitoria-, como así también adultos mayores y mujeres embarazadas y/o con niños. Será habilitado en el espacio de más fácil acceso y más cercano al ingreso del establecimiento. Además, contará con señalización para que puedas identificarlo.

¿QUÉ ES EL VOTO ASISTIDO?

Si presentás algún tipo de limitación o discapacidad para realizar el procedimiento de votación, podrás solicitar la asistencia del Presidente de Mesa o de una persona de tu confianza, quien deberá acreditar su identidad.

¿QUÉ DEBO HACER SI PRESENTO ALGÚN INCONVENIENTE PARA LA FIRMA DEL PADRÓN?

En el caso de que tengas alguna dificultad para la firma en el padrón, la Autoridad de Mesa debe preguntarte si necesitás ayuda y de qué modo puede facilitarte el proceso. Si no pudieras o supieras firmar, la Autoridad de Mesa deberá asentar la suya en tu reemplazo y dejar constancia de esta circunstancia en el espacio de observaciones del padrón).

FUENTE: Dirección Nacional Electoral (Dine)