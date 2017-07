La "Bestia", familiero y de perfil bajo

11/07/2017 -

"Cuando llegué tenía una sola hija, Ornella, que tiene 5 años y va al jardín. Con Florencia fuimos padres de vuelta hace quince días. Otra nena, Ema. Que se adapte la familia es fundamental para mí, más allá de que somos de aquí cerca, es otra vida para nosotros. Siempre me aferro a ellos, me fortalecen porque siempre que vengo con mala cara me aguantan y están a la par mía", la sencillez y la humildad son cosas que se pueden palpar. Y eso ocurre cuando uno lo escucha hablar a David Romero, o la "Bestia", el delantero friense que hace un año y medio dejó San Lorenzo de Alem, de Catamarca, para buscar un ascenso con Mitre. Y hoy está a 90 minutos de conseguirlo.

El atacante, de 30 años, mostró su lado íntimo en su visita a EL LIBERAL. Un tipo familiero, que siempre que tiene un día libre se va a su pago a visitar a su mamá y a sus hermanos (tiene siete).

A pesar del tiempo que lleva en Santiago, el hincha Aurinegro hace poco que empezó a reconocerlo en la calle. "En el último tiempo me empezaron a reconocer más, no sé si será por los goles o porque anda bien el equipo", cuenta y se ríe. "Es lindo ir por la calle y que te saluden y te digan el apodo o el nombre. Siempre piden el ascenso, desde que llegué piden eso. Nos falta el último paso y el más importante", continúa ya un poco más serio.

Este Mitre que venció 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en la final de ida de la reválida, y que se mantiene invicto en playoffs, con un empate y cuatro triunfos en fila, tiene muchos méritos, según Romero.

"Más allá del buen equipo que tenemos, siempre destaco el grupo, la humildad, el sacrificio y la unión. Ésa es la clave para estar donde estamos hoy", afirma. Pero eso no quiere decir que este Mitre no tenga méritos futbolísticos. "Es un equipo sólido. Tenemos una defensa sólida, un buen mediocampo y jugadores rápidos adelante que desequilibran. Pero la clave está en la solidez del equipo y en la intensidad que le ponemos a los partidos", dice convencido.

"En playoffs no solo estamos invictos si no que nos convirtieron un solo gol que fue Sarmiento en el primer cruce en Chaco. Después no recibimos más goles. Creo que ésa es la clave, manteniendo el cero en nuestro arco nos da mucha confianza para ir adelante, a uno lo deja tranquilo a la hora de atacar", agrega.

Y ese dato no es para nada menor. Porque si el domingo Mitre vuelve a mantener su arco en cero, habrá obtenido el ascenso a la B Nacional.

¿Qué significaría ese ascenso en tu carrera, David?

"Será muy importante y algo único. Opté por venir a este club con ese desafío y esa ilusión de pelear algo importante. Estamos a un paso y esperemos conseguirlo", responde con cautela, pero convencido de que se puede.

Con doce goles, la "Bestia" es el máximo artillero del equipo que dirige Arnaldo Sialle. "Uno como delantero siempre aspira a hacer goles, por suerte me tocó convertir varios, pero lo más importante es el equipo, creo que sin el equipo no hubiera hecho ningún gol", advierte el friense, que festejó el tanto ante los mendocinos de una manera particular, de cara a la tribuna mayor del estadio. "Justo quedó el penal para ese arco, fui y festejé ahí con mis compañeros. Es lindo ver a mucha gente siempre apoyando y bancando al equipo". ¿Habrá sido el gol del ascenso?