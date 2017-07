El plus que otorga tener un DT ganador

11/07/2017 -

Uno puede ser casualidad. Dos, tal vez. Pero tres, no. Y por más que Arnaldo Sialle siempre pone el freno de mano cuando se le menciona que va por su cuarto ascenso, y remarca a viva voz que el mérito es de los jugadores, algo debe tener este entrenador rosarino para haber subido ya a tres equipos a la B Nacional.

Y sus dirigidos no solamente lo reconocen, si no que se sienten respaldados por ese plus.

"El profe siempre nos da confianza al que le toca jugar, nos habla mucho y planifica bien los partidos. Por algo tiene tres ascensos. Nadie se los regaló, lo ganó con el trabajo", dijo Romero al respecto.

"Sabiendo que tuvo sus ascensos a uno le da como un respaldo saber que él ya vivió estas cosas y tiene su experiencia. Hay que tomarlo así, como algo positivo eso", completó.

Al hincha

Después de contar cómo fue el reencuentro con sus compañeros en la práctica de ayer ("siempre el ánimo después de un triunfo es el mejor, pero todavía no hablamos de lo que viene"), la "Bestia" le habló al hincha de Mitre: "Este grupo, desde el primer día, se brindó al máximo por este club, les pido que nos apoyen, que vamos a dejar todo para lograr esto que no solamente ellos quieren sino también nosotros. Desde el primer día dejamos todo para llegar a lo máximo"