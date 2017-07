Alejandra Gils Carbó dijo que destituirla de su cargo sería "inconstitucional"

Fotos CAUSA. Sostuvo que se la puede destituir con la mayoría parlamentaria.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que no aceptaría por "inconstitucional" que el Gobierno nacional la destituyera por decreto, por lo que indicó que ante una eventual decisión en ese sentido permanecería en su despacho.

"Me voy a quedar en mi despacho, porque (una destitución) es un acto inválido", dijo Gils Carbó.

"No puedo aceptar porque es inconstitucional" una eventual destitución por decreto, agregó la procuradora.

"La única manera de destituir a la procuradora es con las mayorías parlamentarias", afirmó.

Sobre la posibilidad de que la citen a indagatoria en una causa que investiga la compra de un edificio donde funciona la Procuraduría, Gils Carbó dijo que "no sería la primera vez que me citen a una indagatoria. No puedo desatender el rol que me impone la Constitución ante las presiones que se ejercen sobre la Justicia y ante el anuncio de que quieren poner a alguien de confianza del Gobierno", agregó.