Nicole Neumann quiere probar con estar un tiempo en soledad

11/07/2017 -

Luego de separarse de Fabián Cubero, Nicole Neumann habló por primera vez y lo hizo en el programa de Susana Giménez. En el segmento de la empleada pública, la modelo contó cómo la trata su soltería: "Me estoy empezando a adaptar. Con Fabián fueron once años de pareja", y agregó: "Yo soy chicle, pero cuando llego a mi fin... llego a mi fin". Frente a la pregunta sobre si está con alguien, la rubia dijo que no, aunque "siempre hay alguien que te quiere conocer" y con seguridad destacó: "Me vendría bien estar un rato sola, es algo que nunca logré".

"Es todo muy reciente y no tengo apuro. Estoy muy focalizada en mis hijas, en cómo ellas llevan este proceso, en acompañarlas a ellas. Porque aparte de lidiar con el dolor y las frustraciones de uno, hay que acompañarlas", dijo sobre Allegra, Indiana y Sienna.

Más tarde, Susana le preguntó sobre los rumores que dicen que su ex estaba saliendo con otra mujer. "Está bien, yo sabía lo que iba a pasar. Él también obviamente se querrá divertir. Se van a decir un montón de cosas", admitió.

Luego, contó que a pesar de la separación, se lleva muy bien con el futbolista de Vélez. "Él es lo más bueno que hay. No éramos una pareja que nos peleábamos. Siempre tuvimos un buen diálogo", dijo.