El ex GH Brian Lanzelotta desembarca en el Bailando

11/07/2017 -

Brian Lanzelotta formará parte temporalmente del "Bailando 2017" como invitado de la pareja del "Dipy" en la salsa de a tres. El cantante de cumbia está entusiasmado: "Es algo muy loco todo esto, me lo imagino, pero cuando esté ahí seguro se va a potenciar todo. Tengo muchos nervios y me da vergüenza equivocarme en el baile", señaló.

Para evitar ese momento, el ex Gran Hermano dijo que "estamos ensayando mucho, pero yo no soy bailarín y me está costando. Aunque soy muy positivo y me tengo mucha fe".