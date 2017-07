Federico Bal debutó como cantante y muy pronto grabará un videoclip

Fotos "Fede" confesó que le gustaría explorar en el canto como profesión.

11/07/2017 -

"Fede" Bal quiere seguir los pasos de su madre y se perfila como un artista polifacético.

El participante de Bailando por un sueño apostó a más y se animó a grabar un cover de Babasónicos, "El colmo", junto a uno de sus mejores amigos, Javier Varesco.

En esta nueva faceta, Bal decidió empezar tímidamente con este clásico de la banda de Adrián Dárgelos que también tendrá su videoclip, tal como lo anunciaron en el Instagram oficial de la productora Núcleo Récords.

"Soy de cantar en la ducha, pero no me da vergüenza. Trato de que nada me dé vergüenza y de que por lo menos sea digno lo que hago", dijo Bal sobre este nuevo proyecto a la revista TKM; y agregó: "No soy un gran cantante, pero el canto es un lugar donde me gustaría seguir explorando".

Mientras tanto, Fede continúa con sus proyectos teatrales con la comedia "Sálvese quien pueda", con la que llegará este fin de semana a Santiago junto a Florencia de la V y Emilio Disi, además de un gran elenco; y con Laurita Fernández busca consagrarse en el Bailando.