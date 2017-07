Pampita a "Huevo" Müller: "Es de lo más feo que ví en todo sentido"

Hoy 12:27 -

Huevo Müller y su novia Roxana Cravero recibieron ayer la peor devolución posible de parte de Pampita, tras hacer su performance de "Dame fuego" de Sandro en "Una que sepamos todos.

La pareja realizó un acting disfrazada de un anciano y su enfermera hot y su puesta en escena no convenció a la modelo.

"Horrible me pareció. No puedo creer que este show tenga un baile así. Es de lo más feo que he visto en todo sentido. Ni siquiera el acting... era una cosa impresionante", comenzó diciendo "Pampita".

"El final fue horrible. De colegio primaria el baile. No hubo nada para rescatar, no tienen el talento ni la gracia para hacer esto. No es lo de ustedes", sentenció.

Además, dijo que se merecían un cero, pero que no lo usaba porque seguramente "hubo ensayos".

Lo más insólito fue que después de esta terrible devolución fue el turno de Moria Casán quien dijo todo lo contrario. "Me encantó", resumió la diva que también les recomendó que en sus próximos bailes elijan de nuevo el humor.

Ángel de Brito y Marcelo Polino también apoyaron a la pareja, mientras que el coach remarcó que todas las parejas tienen un bailarín en quien apoyarse, mientras que ellos no.

En total los chicos sumaron 18 puntos, lo que casi les aseguraría un lugar en la próxima etapa, la "salsa de a 3", para la cual invitaron al "Mago sin dientes".