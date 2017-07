Muy incómodo: "Pico" tuvo que adivinar cuál era la cola de Pampita

Fotos

Hoy 13:15 -

Pico Mónaco estuvo invitado en el programa "Nunca es Tarde" que se emite por Fox Sports y habló de varias de sus anécdotas como deportistas como así también de su futuro vinculado a los medios.

Dentro del segmento, el conductor Germán Paoloski le propuso jugar a adivinar cuál era la cola de su novia, Carolina Ardohain, entre varias fotos.

El ex tenista no la pasó bien, pero terminó acertando. Entre las colas, estaban las de Luisana Lopilato (30) y Zaira Nara (28) que también fueron pareja de Mónaco. "Menos mal que la pegué. No fue fácil lo que me acaban de hacer, si erro tengo un quilombo espectacular", dijo el novio de la modelo y jurado entre risas.