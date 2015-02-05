CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Julio 2017
A LAS 21.30 FANNY, LA FAN
Por El Liberal
Hoy 21:50 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 FANNY LA FAN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 ESPECIAL SUSANA GIMÉNEZ
00.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONA
18.00 ÓRBITA: EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
23.30 ANIMADORES
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
06.58 UN CAMINO HACIA MÍ
09.02 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.14 IGUALITA A MI
11.21 ¿SOLO AMIGOS?
13.18 LOS INCREÍBLES
15.33 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
17.56 WINTER-EL DELFÍN 2
20.06 MONSTERS, INC.
22.00 LOS INCREÍBLES
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 2)
08.54 ALF
09.20 INTRIGA INTERNACIONAL
11.52 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY MOVIE
13.23 LA ROCA
15.49 LLAMARADA
18.17 LA MUERTE LE SIENTA BIEN
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 LA LAGUNA AZUL
22.53 DULCE NOVIEMBRE
TNT
07.19 EVOLUCIÓN
08.58 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
11.08 SI YO TUVIERA 30
12.57 BOWFINGER. EL DIRECTOR CHIFLADO
14.42 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
17.30 EL EJECUTOR
19.08 EL HOMBRE DE ACERO
22.00 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
23.39 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
01.51 30 DÍAS DE NOCHE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, TROFEO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, PENETRACIÓN
11.00 HOUSE M.D., 97 SEGUNDOS
12.00 HOUSE M.D., ÁNGELES GUARDIANES
12.50 GRIMM, ENFERMO DE AMOR
13.40 CHICAGO JUSTICE, MAGNATE
14.30 OYE ARNOLD!. LA PELÍCULA
16.00 HOUSE M.D.,ESPEJITO, ESPEJITO
17.00 HOUSE M.D., LO QUE HAGA FALTA
18.00 GRIMM, EL GATO Y EL RATÓN
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, GRIS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, RESCATE
21.00 GRIMM, OH CAPITÁN, MI CAPITÁN
22.00 GRIMM, EL CUEGLE
23.00 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS LYCANS
24.50 GRIMM, EL CUEGLE
STUDIO UNIVERSAL
09.00 CUÍDAME
10.55 UN ROMANCE DE NOVELA
12.45 UNA GRAN ESPERANZA
15.05 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
17.45 SUEÑO DE AMOR
20.00 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
22.00 TRES SON MULTITUD
24.20 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
02.20 UN ROMANCE DE NOVELA
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+JUEVES 13, A LAS 22.30, NOCHE DE FOLCLORE CON LOS CANTOS Y LA COOPERATIVA CULTURAL: ERNESTO CANTOS, PABLO CANTOS, LITO TIJERA, CRISTÓBAL GONZÁLEZ Y MARTÍN SALOMÓN.
+VIERNES 14, A LAS 22.30, CLÁSICOS INTERNACIONALES CON ABRAXAS Y GABY FERREYRA, JUAN ABASCAL, VÍCTOR ROTONDO, QUIQUE VILLALBA Y TITO GALVÁN.
+SÁBADO 15, A LAS 23.30, GRAFFITI ROCK.
CLUB HURACÁN
(ROCA (N), 159)
+ SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y RELEJOS DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.
CLUB LOS ANDES
+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON DEMI CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL TRÍO, LUCAS CÁCERES Y MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY -14:00 (cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (3D):
CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)
HOY - 22:10 (Subt)
SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (3D):
CÓMIC (+ 13 años)
HOY - 13:45 (cast) 16:30 (Cast) 19:30 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY -22:20 (Subt)
SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
HOY 14:15 (cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
HOY - 22:40 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)
HOY - 13:50 (cast) 16:00 (Cast) 18:10 (Cast) 20:30 (Cast)
NO TOQUES DOS VECES (2D): TERROR (+ 13 años)
HOY -22:45 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 15:50 (DOMINGO)
17:50 - 20:40 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta Todo Público con Leyenda ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)