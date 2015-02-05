CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Julio 2017

A LAS 21.30 FANNY, LA FAN

Hoy 21:50 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 FANNY LA FAN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 ESPECIAL SUSANA GIMÉNEZ

00.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONA

18.00 ÓRBITA: EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

23.30 ANIMADORES

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

06.58 UN CAMINO HACIA MÍ

09.02 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.14 IGUALITA A MI

11.21 ¿SOLO AMIGOS?

13.18 LOS INCREÍBLES

15.33 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

17.56 WINTER-EL DELFÍN 2

20.06 MONSTERS, INC.

22.00 LOS INCREÍBLES


TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 2)

08.54 ALF

09.20 INTRIGA INTERNACIONAL

11.52 LOONEY, LOONEY, LOONEY BUGS BUNNY MOVIE

13.23 LA ROCA

15.49 LLAMARADA

18.17 LA MUERTE LE SIENTA BIEN

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 LA LAGUNA AZUL

22.53 DULCE NOVIEMBRE


TNT

07.19 EVOLUCIÓN

08.58 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

11.08 SI YO TUVIERA 30

12.57 BOWFINGER. EL DIRECTOR CHIFLADO

14.42 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

17.30 EL EJECUTOR

19.08 EL HOMBRE DE ACERO

22.00 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

23.39 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

01.51 30 DÍAS DE NOCHE


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, TROFEO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, PENETRACIÓN

11.00 HOUSE M.D., 97 SEGUNDOS

12.00 HOUSE M.D., ÁNGELES GUARDIANES

12.50 GRIMM, ENFERMO DE AMOR

13.40 CHICAGO JUSTICE, MAGNATE

14.30 OYE ARNOLD!. LA PELÍCULA

16.00 HOUSE M.D.,ESPEJITO, ESPEJITO

17.00 HOUSE M.D., LO QUE HAGA FALTA

18.00 GRIMM, EL GATO Y EL RATÓN

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, GRIS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, RESCATE

21.00 GRIMM, OH CAPITÁN, MI CAPITÁN

22.00 GRIMM, EL CUEGLE

23.00 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS LYCANS

24.50 GRIMM, EL CUEGLE


STUDIO UNIVERSAL

09.00 CUÍDAME

10.55 UN ROMANCE DE NOVELA

12.45 UNA GRAN ESPERANZA

15.05 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

17.45 SUEÑO DE AMOR

20.00 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

22.00 TRES SON MULTITUD

24.20 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

02.20 UN ROMANCE DE NOVELA

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+JUEVES 13, A LAS 22.30, NOCHE DE FOLCLORE CON LOS CANTOS Y LA COOPERATIVA CULTURAL: ERNESTO CANTOS, PABLO CANTOS, LITO TIJERA, CRISTÓBAL GONZÁLEZ Y MARTÍN SALOMÓN.

+VIERNES 14, A LAS 22.30, CLÁSICOS INTERNACIONALES CON ABRAXAS Y GABY FERREYRA, JUAN ABASCAL, VÍCTOR ROTONDO, QUIQUE VILLALBA Y TITO GALVÁN.

+SÁBADO 15, A LAS 23.30, GRAFFITI ROCK.

CLUB HURACÁN

(ROCA (N), 159)

+ SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y RELEJOS DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.

CLUB LOS ANDES

+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON DEMI CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA, LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS, MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA CORRAL TRÍO, LUCAS CÁCERES Y MUCHO MÁS.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY -14:00 (cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)

HOY - 22:10 (Subt)

SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (3D):

CÓMIC (+ 13 años)

HOY - 13:45 (cast) 16:30 (Cast) 19:30 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY -22:20 (Subt)

SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

HOY 14:15 (cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

HOY - 22:40 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)

HOY - 13:50 (cast) 16:00 (Cast) 18:10 (Cast) 20:30 (Cast)

NO TOQUES DOS VECES (2D): TERROR (+ 13 años)

HOY -22:45 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 15:50 (DOMINGO)

17:50 - 20:40 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta Todo Público con Leyenda ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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