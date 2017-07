Se programó la fecha 14 del torneo de la Súper Liga Infantil

Hoy 22:36 -

Categoría 2003/04: 10, Unión Solís vs. Pablo VI; 10.35, Café Rodríguez vs. La Loma; 11.05, Los Quiroga vs. Atlético Forres; 11.35, Los Kukys vs. Escuela del Norte; 12.05, Orlando Leiva vs. Estrella del Norte; 12.35, El Potrerito vs. Estrella del Norte (B).

Categoría 2005/06: 10, Café Rodríguez vs. Los Quiroga; 10.35, Orlando Leiva vs. Atlético Forres; 11.05, Escuela del Norte vs. La Loma; 11.35, Pablo VI vs. Potrerito; 12.05, Unión Solís vs. Los Kukys.

Categoría 2007/08: 10, Los Quiroga vs. La Loma; 10.35, Café Rodríguez vs. Los Kukys; 11.05, Unión Solís vs. Pablo IV; 11.35, Orlando Leiva vs. Estrella del Norte; 12.05, Atlético Forres vs. Escuela del Norte; 12.35, Estudiantes vs. Escuela del Norte (B).

Categoría 2009/10: 10, Estrella del Norte vs. Estudiante; 10.35, Orlando Leiva vs. El Potrerito; 11.05, Escuela del Norte vs. La Loma; 11.35, Los Quiroga vs. Café Rodríguez; 12.05, Pablo VI vs. Unión Solís; 12.35, Atlético Forres vs. Unión Solís (B).