FÚNEBRES | 12 de Julio de 2017

- Fructuosa de Jesús Coronel

- Juan Asencio Coria (Pampa de los Guanacos)

- Marta Graciela Mayuli

- Pablo José Góngora

- Rinas Elvecia Comán (La Banda)

- Ramón Antonio Robles (La Banda)

Sepelios Participaciones

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Héctor Raúl Mulki y Miriham Neme participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Hani y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Jorge Falcione y su esposa Ana Gimena Storniolo participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Mario y lo acompañan en su pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Margarita Guerrieri de Lugones, acompaña de corazón a toda su familia y les desea una cristiana y pronta resignación.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Familia Eberlé y Figueroa, vecinos de la calle Bolivia participan su fallecimiento y ruegan a Jesús que les de resignación cristiana a su esposa Isabel e hijos.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Francisco Costas y flia. acompaña a Isabel, Mario, Hernán y Gabriela en la pérdida de nuestro querido Hanni. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Justo Molina Areal, Rosita Pernigotti, sus hijos y nietos, participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su alma en la vida eterna.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Luis E. Assis, sus hijos Isabel y Luis Julián; María Amparo y Carlos de la Cuesta; Luis y Candelaria Ábalos y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento del papá de su querido ex alumno Marito, le acompaña junto a su madre y hermanos en estos momentos de dolor. Ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Los amigos de su hija Gabriela: Vanesa, Agostina y Sebastián Saez rogamos una oración en su memoria.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Los amigos de Gabriela Estela y Mariano Russo. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus amigos de La Banda Pibe Hoyo, Nico Farías, Hugo y Vicente Azar, participan con profundo pena su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria para que Dios lo reciba y le brinde el merecido descanso.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno, directorio y cuerpo médico personal del Sanatorio Jozami acompañan con profundo dolor a su Colega de Mario Auad.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus compañeros de quirófano de su hijo Mario Auad acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

AUAD, MARIO HANI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Bochín Llapur participa de la pérdida del gran amigo Hani con gran dolor. Que descanse en paz. Así sea, Amén. Se ruega una oración en su memoria.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Su tía Blanca I. Matteo de Palmisano y flia. participan con profundo dolor su partida, recordando su generosa trayectoria, dispuesta a dar una mano a quién lo necesita. Que Dios la acoja en su Reino y llegue para su hija cristiana resignación. Elevamos oraciones en su memoria.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su prima Silvia Palmisano, su esposo Víctor Hugo Buffa y sus hijas Luciana y Antonella participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus sobrinos Roxana y David, sobrinas nietas Felicitas y Trinidad Diaz, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin, querida Tere". Chilo Rojas y familia participan con profundo dolor la partida de una gran persona y amiga.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Club Jorge Newbery participa con profundo dolor la partida de su socia, hincha, amiga, la gran Tere.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Equipo docente y personal de maestranza del Jardín "David Mc Taggart" participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. La comunidad educativa del Colegio David Mc Taggart, acompañan a la flia. Boucar en su dolor y elevan oraciones en su memoria.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Víctor Sánchez "Coco" y su esposa Elsa "Charo", sus hijas Maryné, Cristina y Patricia; sus hijos políticos Diego y Hugo participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Compañero de su comisión: Dr. Fernando Ribas, Perla Jiménez, Mirian Veronelli, Fredy Palacio, Raúl Ibáñez participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañera Tere.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus compañeros de Contaduría del Poder Legislativo. Beba Toranzo, Carlos Medina, Lelia Bosque, Rolando Rodriguez, Daniel Cuello y Nene Domínguez participan con dolor su fallecimiento.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Ana María Mottola y familia, participa con dolor el fallecimiento de su querida prima, eleva oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Ernesto Enrique Mottola y familia participa con dolor el fallecimiento de su querida prima. Eleva oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Julio Gómez, su esposa Blanca Rodríguez Julio y Rudy Rodriguez acompañan a la familia Boucar en este momento de dolor.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Teresita, que el Señor te reciba en sus brazos y le de consuelo a tu querida hija maría José. Tus compañeros, turno tarde, de la Cámara de Diputados: Mercedes, Antonia, Rubén, Pocha, Verónica, Carmen, Mario, Hugo, Pablo, Walter, Lynne, Nico, Claudia, Olvia, Pablo, Abel, Hugo, Carlos, Virginia, Juan Manuel, Mario, Adrián, Roger, David, Juan, Moni, Luis, Lucas, María Elvira.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Que brille para siempre la luz que no tiene fin". Sus compañeros de la Cámara de Diputados: patricia, Mercedes, Antonia, Fernanda, Nahuel, Karina, Rubén, Daniel y Sabrina acompañan a su hija María José en este doloroso momento.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus compañeros turno mañana: Cuello, Chato, Peralta, Román, Gustavo, Víctor, Mario Luisa, Gustavo, César, Cejas, Sofía, Lili, Sonia, Fany, Lelia, Miriam, María José, Gilda, Valeria, Rolando, Carlitos, Jorge, Luis, Patricia, Vitillo, Pascual. Que brille la luz que no tiene fin.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Chato Corvalán y comisión directiva de A.S.E.L. participa con profundo dolor el fallecimiento de su integrante. Ruega una oración en su memoria.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Señor, recíbela en tus Reino y dale la luz que no tiene fin". Tus amigos Estela y Mariano Russo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Señor, ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Tus amigos: Vanesa, Agostina y Sebastián Saez Participan con dolor su fallecimiento.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparte amor porque Dios aliviará las puertas del cielo para ellos. Tus amigos: Carolina, Fede, Maty, Benjamín y Pablo Russo participan con dolor su fallecimiento.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tus amigos Mariangel Facu, Vale y Rubén Gómez participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

BOUCAR, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Susy Ibáñez, Julio Coronel, sus hijos Carlina y Sebastián acompañan a sus hermanos y a toda su familia, amigos entrañables.

CORONEL, FRUCTUOSA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus hijos Domingo, Luis, Rosa, Lidia, Nélida y Selva Santillán; sus nietos y bisnietas participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cementerio de Los Romanos a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus primos hermanos Carlos, Nena, Kique y Pirucha García Fabiano, su primo político Gunter Rebullida, y sus respectivas familias participan con gran dolor el fallecimiento de Anita y hace llegar sus condolencias a hijos, nietos y hermanos, rogando una oración en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus primos Pocha y flia., Muñeca, Chichi, Coco y flia., Pichon Bernasconi y flia., lamentan mucho su partida y ruegan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Jorge Gustavo Murad participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos Bicho y Sergio en tan dolorosa pérdida.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. San Antonio, participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestro amigo y jugador. Ruegan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Rita Isabel Lazo y Domingo Cordero Tamer, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. A.Pe.T.C.R.A (Sindicato del Personal de Tribunales de Cuentas de la R. A. ) participan el fallecimiento de nuestra compañera y mamá de Sergio y Nicolás. Ruegan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Compañeros de trabajo del Dpto. Auditoría, de sus hijos Sergio y Vicente, participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá. Elevan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Ana querida, nunca te olvidaremos, tus compañeros del Dpto. Municipio y de tus hijos Bicho y Sergio participan con profundo dolor tu fallecimiento y ruegan oración en tu memoria. Fany Magali Arce, Maria Celia Afur, Cecilia Batule, Valeria Buenvecino, Franco Carabajal, Augusto Cerusico, María Palmira Cinquegrani, Alejandro Corone¡, Mariano Saganias, María Belén Fernández, Oscar Dalton García Juárez, María Georgína Jíménez, Federico Mattar, Mariana Meneghíni, Doris Morales Díaz, Patricia Olivera, Gaton Orso, Ricardo Russo, Claudia Santillán, Eugenia Santillán, Alejandro Scacchi, Eloy Udrizar, Leonardo Wagner, Ramón Unzante, Campana Mario, José Acosta, Patricia Passarell.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Descansa en paz querida Ana: Tus compañeros de mesa de Entradas del Tribunal de Cuentas: Mario Jiménez, Sergio Daveri, Miguel Llapur, Sebastián Gutiérrez, Claudia Orellana, Graciela Juárez y Julia Juárez participan su fallecimiento.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus ex compañeras y amigas del Tribunal de Cuentas, Silvia Rodríguez, Rosana Mendieta, Luis Mendieta, Ramón Uzzante, Jose Acosta y Muni Quiñones acompañan en su dolor a sus hijos Vicente y Sergio. Ruegan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus amigos y compañeros de sus hijos Vicente y Sergio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Ramiro García participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañera Ana María Fabiano. Ruega o0raciones en su memoria..

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Helena Matach y Mirta Bruchmann, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin . Tita Lazo de Coronel, sus hijos Lina y Eduardo, Pancho y Maria, Nancy y Florencia, nietos Milagros, Franco, Gaby y Candela, participan el fallecimiento de la hermana de su cuñada y tia Nena respectivamente. Acompañan con oraciones en este momento de dolor a sus hijos, nietos y sobrinos.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Tía Ana ya estás ante la presencia del Señor, que se eleven mis recuerdos y oraciones y lleguen hacia ti donde te encuentres, así como yo sentía tu cariño. Mily tu sobrina del corazón que tanto querías, participa tu partida.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus ex compañeras y amigas del Tribunal de Cuentas: Yudith Carrizo de Beltrán y Nelly Carrizo Brugo participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan triste momento, se ruegan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Los compañeros de trabajo del 4º piso participan el fallecimiento de su ex compañera y acompañan en el dolor a sus hijos Vicente y Sergio. Ruegan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Los compañeros de trabajo del 5º piso participan el fallecimiento de su ex compañera y acompañan en el dolor a sus hijos Vicente y Sergio. Ruegan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Los compañeros de trabajo del 7º piso participan el fallecimiento de su ex compañera y acompañan en el dolor a sus hijos Vicente y Sergio. Ruegan oraciones en su memoria.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Pilar Salvatierra, Gustavo Pérez y sus hijas Florencia, Aldana y Pilar participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

FABIANO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Gloria Sanz, sus hijos Luis, Roxana y Daniel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GÓNGORA, PABLO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Su mamá Irma, su hna. Mary y su hijita Julieta y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs en el cementerio El Descanso. Cobertura CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

GÓNGORA, PABLO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. La Dirección de A.P.S. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GÓNGORA, PABLO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Nicolás Cecconi, Camila Artiga, Javier Artiga, Luján García, Analía Manzano y flia.; Pablo Ferreira y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana política Gladys de Pappalardo participa con mucho dolor su fallecimiento.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Su prima hermana Elsa Noemí Mayuli participa su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus primas hermanas Adela, Celia y Marta Pece con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Robert y Ricky y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Ing. Luis Antonio Pappalardo, Ing. Olga Ramendo e hijos María Virginia, Luis Antonio Valeria María participan con profundo dolor su fallecimiento.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Nora Cecilia Calalanis, Jorge D. Tejerina; sus hijos Juan Facundo y Florencia; Juan Ignacio, Juan Matías y sus nietos Salvador e Indiana participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Roberto y Laura con mucho cariño, elevando oraciones en su querida memoria.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Juan C. Calalanis, su esposa María Cristina Fernández, sus hijas Silvia Analía y Nora Cecilia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Roberto, Ricardo y sus respectivas familias en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Participan con dolor su fallecimiento, Myriam Bauque de Tarchini y sus hijos y familiares acompañan en su duelo a Norma Mayuli de Tarchini y flia, rogando por el descanso en paz de su alma.

MAYULI, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Los amigos de su querido hijo Roby: Pichin y Claudia, Lucho y Adriana, Carlos y Miriam, Carlos y Gachy, Daniel y Tere, Pedro, Vicky y Tatiana participan con dolor el fallecimiento de su señora madre y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Su hermano Luis Orlando Saganías Lucca, su cuñada Carmen Estela Peralta, sobrinos Julián Ignacio y Melisa Belen, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus primas Elsa y Pila Rojo, Enrique Lucca, José y Blanca Lucca, sobrinos Luciano, Pablo, Lucila, Facundo, Santiago, Martin y Mateo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus tíos Marcelo y Clara Saganías, primos Roxana, Marcelo y Carolina y sobrinos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Ma. Mercedes Barraza de Galvan, sus hijos Matías y Belen, Milton y Sol Barraza Sbrizzi, Edmundo Ramírez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. El recuerdo de Mariano está vivo en nosotros, ahora descansa cerca de Dios. Pedro Francisco Barraza Pece, Adriana Ponce, sus hijos Pedrito Barraza y Mariana Bollero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. El recuerdo de Mariano está vivo en nosotros ahora descansa cerca de Dios. Sus amigos del equipo de pesca; Pedro Fco. Barraza Pece e hijo Cesar Eduardo Barraza e hijos Rubén Garcia, Edmundo Ramírez e hijo Jose Galvan, Walter Visgarra e hijos Ataliva Visgarra e hijos Carlitos y Fco. Salido y Adolfo Gutiérrez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. ¡Descansa en paz Chiqui! Kuky, Marcelo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Gabriel Jiménez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Martin, Chaki, Moni y Mari. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Juan Carlos Paglione y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Dra. Roxana Vera y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del hno.de su amiga Cecilia. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Caro, Juli, Muda, Norma, Adriana, Norma, Marijó, Raquel, Cecilia, Gaby, Ceci, Russo, Irina, Mony y Silvia amigas de Cecilia participan con profundo pesar el fallecimiento de su hno. Acompañan a la flia. en estos momentos de dolor.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Roger, Rodolfo, Nilda y Graciela Lescano Lucca con sus respectivas flias. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Leandro Antonino Taboada, María Inés de Gorostiza y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Mariano. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Compañeros de trabajo del Dpto. Auditoría de su hijo Mariano, participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Los compañeros del Dpto. Municipio de su hijo Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria, Fany Magali Arce, Cecilia Batule, Valeria Buenvecino, Franco Carabajal, Augusto Cerusico, María Palmira Cinquegrani, Alejandro Coronel, Sergio Diaz, María Belén Fernández, Oscar Dalton García Juárez, María Georgina Jiménez, Federico Mattar, Mariana Meneghini, Doris Morales Díaz, Patricia Olivera, Gaton Orso, Ricardo Russo, Claudia Santillán, Eugenia Santillán, Alejandro Scacchi, Eloy Udrizar, Leonardo Wagner, Ramón Unzante, Campana Mario, José Acosta, Patricia Passarell.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Ya estás en presencia del Señor, el Altísimo te llevo a su seno, hoy despedimos con mucho dolor al querido Mariano nuestro "Cumpa", nuestro amigo de la juventud, de tantas reuniones compartidas en esta prolongada amistad, tu alegría y sonrisa estridente siempre estarán en nuestro recuerdo. No te fuiste, solo te adelantaste al grupo. Tus compadres y amigos César Eduardo Barraza, su esposa Ana María Jímenez, sus hijos Eugenio, Francisco y Guillermo, acompañan a su desconsolada madre "Doña" Norma, a sus hermanos Luis, Blanqui y Gustavo; a Oky, a sus hijos Martín, José Luis y a nuestras queridas ahijadas Eugenia y Mónica y sus respectivas familias en este difícil momento, que el Señor les dé una pronta resignación. Ruegan oraciones a su querida memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Querido amigo hoy nos toca despedir al compañero de andanzas de las pescas, donde compartíamos ese remanso del Dulce en cada atardecer, en las bulliciosas charlas de los campamentos y las bromas que tanto nos distendían en esas gloriosas juntadas de los "pendex for ever" y las nuevas generaciones, que fueron agrandando nuestro grupo de pescadores y amigos, renovándonos con su alegría juvenil. Te adelantaste compañero, guárdanos un lugar en el cielo para que sigamos compartiendo nuestros eternos campamentos. Siempre te recordaremos con alegría. Transita en paz Mariano querido. Tus amigos de toda la vida: César, Chicho, Pedro, Miguel, Edmundo, Fredy, Negro, Eugenio, Esteban, Seba y Esteban acompañan a su desconsolada madre "Doña" Norma, a sus hermanos Luis, Blanqui y Gustavo; a Oky, a sus hijos Martín, José Luis, Eugenia y Monica y sus respectivas familias en este difícil momento, que el Señor les dé una pronta resignación. Ruegan oraciones a su querida memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Mariano Jaime, Victoria Franceschini y sus hijos Thiago e Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Mariano. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Amigos de toda la vida; Elvia de Pérez e hijos Negrita, Cacho y José, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Carlos Azaf y Peggy Villalba, sus hijos Carlos y Natividad, Maria Mercedes, Analía, nietos Pablo, Maria Agustina, Federico y Maximiliano, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Mariano. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Horacio Villalba y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de Mariano. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Alicia Martínez de Escobar y flia., participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Su amiga Silvia I. Cornet e hijos Alejandra, Dany, Mariana, Mario y Adrian siempre recordaran tu sonrisa. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. La H. Comisión Directiva de la Asociación del personal de Org. de control APOC. participa el fallecimiento del padre del miembro de la comisión Mariano, y ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Los compañeros de trabajo de sección Personal participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su hijo Mariano. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los compañeros de Mesa de Entradas del Tribunal de Cuentas de su hijo Cala: Miguel Llapur, Claudia Orellana, Mario Jiménez, Sebastián Gutiérrez, Sergio Daveri, Graciela Juárez y Julia Juárez participan su fallecimiento.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Los compañeros de la sección Habilitación de su hijo Mariano Saganías participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Francisco García y Ramiro García participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo Mariano. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Wilton Díaz, Alicia Rivera e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Mariano. Ruega orciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Juan Bautista Paz participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. ¡Descansa en paz! Ana, Esther, Marcelo y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. "Que el Señor te tenga en su Gloria". Diego, Ruly, María, Lucía, Mirian, Analía y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Chiqui ya junto a Nuestro Señor, ¡descanse en Paz! Julio Coria, Graciela Camus, hijas participan con dolor su fallecimiento.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Los compañeros de trabajo del 4º piso participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su hijo Mariano. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Los compañeros de trabajo del 5º piso participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su hijo Mariano. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Los compañeros de trabajo del 7º piso participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su hijo Mariano. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Aída de Pavón y sus sobrinas Silvia y Magalía participan la partida de Mariano hacia la Casa del Padre. Acompañan a Norma y demás familiares en este momento de tristeza y ruegan a Dios por su descanso eterno.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|."Querido amigo", Nos causa mucha pena tener que despedirte; queremos que sepas que disfrutamos mucho a tu lado en cada reunión familiar... en cada acontecimiento que nos brindó la vida. Siempre fuiste y serás el "Amigo" aquel que nos dio su amistad su respeto y cariño. Ten presente y por seguro que siempre contaremos con el grato recuerdo de haberte conocido y de que hayas echo de nuestras vidas las más felices a tu lado. Sabemos que nos volveremos a encontrar y ya no te volverás a adelantar para así seguir cultivando nuestra amistad esta vez y para siempre. Descansa en paz, descansa en tu morada que Dios te preparó más allá del Sol. Tus amigos Rubén, Dorys y familia participan con profundo dolor tu partida acompañando con oración y cariño a toda tu familia.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Graciela Iturre de Bernasconi y sus hijos Marcelo, Fernando y Gabriela y respectivas familias acompañan a su amigo Mariano y a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, MARIANO FRANCISCO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Amigos de sus hijos Cala y Chaqui; Pocho Villalba, su esposa Mariné Claveros, sus hijas Sol y Mariana los acompañan en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, José Pérez Neme, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Evelina Estofán, Miguel A. Torres, Facundo Pérez Carletti y Tribunal de Disciplina participan el fallecimiento de su colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

TOSCANO ACOSTA DE ORIETA, BEATRIZ ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOSCANO ACOSTA DE ORIETA, BEATRIZ ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. María Rosa Rímini de Avendaño; sus hijos Baltazar, María Rosa, María Magdalena, Francisco, Juan Santiago y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Pedro, Carola, Nacho y demás familiares.

TOSCANO ACOSTA DE ORIETA, BEATRIZ ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. Margarita Guerrieri de Lugones, conmovida por la triste noticia de la partida de Betty, acompaña a su esposo Pedro y toda su familia con la certeza que ya fue recibida en la patria celestial.

TOSCANO ACOSTA DE ORIETA, BEATRIZ ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. Sus vecinos de la calle Absalón Rojas: Ricardo Llapur y Sra. Angela Innamorato, Azucena Navarro y Juan Ruiz participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

TOSCANO ACOSTA DE ORIETA, BEATRIZ ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. Que brille para ella la Luz que no tiene fin. Yudith Carrizo de Beltrán y Nelly Carrizo Brugo acompañan en este doloroso momento a su esposo Pedro Orieta y sus hijos, que descanse en paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CAUMO, PACÍFICO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Quiero decirte gracias, porque aunque tu vida era dura, siempre sonreías. Gracias por dejarnos descubrir que detrás de tu carácter firme, existía un noble corazón rebosante de amor por servir a quien pedía tu mano. Gracias porque hasta el último momento diste ejemplo de valentía y fortaleza. Gracias por tus enseñanzas. Te queremos y te extrañamos, no tenemos tu presencia física pero espiritualmente estás en cada momento de nuestras vidas. Su esposa Ramonita Sánchez de Caumo y familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9.30 hs en Catedral Basílica y luego el responso en el cementerio de Cañada Escobar, dpto Banda a las 11 hs con motivo de cumplir 13 años de su fallecimiento. Elevan oración para su eterno descanso.

COSTAS, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/15|. Carlitos, mi ángel espiritual, al conmemorarse un mes más de tu partida al encuentro con el Señor, rogamos que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu esposa Perla, tus hijos Junior Santi; sus padres, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy en la iglesia Catedral a las 20.30 hs.

DORADO, ELVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Madre, cuánto te extrañamos y deseamos que tu alma descanso en paz. A 9 días de tu partida, tu familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en iglesia La Merced. Elevamos oraciones por tu alma.

MELEM, CARLOS FRANCISCO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/16|. Hay sueños de los que no queremos despertar... y realidades que quisiéramos que fueran solo un sueño. Su esposa Gabriela Azar, sus hijos Lemi, Lupi, Gabi, Fran y Nacho y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Parroquia San José al cumplirse un años de su fallecimiento, donde rezaremos por su feliz resurrección.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

COMÁN, RINA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció 11/7/17|. Sus hijos Luis Ramón, Mercedes, Dany, María, Armando; hijos pol., nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 19 en el cement. La Esperanza Clodomira, casa de duelo El Cavado s/n La Banda SERV. ORG. ANTONIO GUAIRA HNOS. SRL.

GARCÍA VDA. DE ALZOGARAY, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Señor recíbela en tu morada y brille para ella la luz que no tiene fin. Los docentes jubilados de la Escuela Dr. José F. Castiglione la recuerdan con cariño y elevan plegarias en su memoria.

LESCANO, MIGUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. "Vivirá mientras yo viva, sembrador de buenos sueños soy la sangre su sangre y de su recuerdo el dueño". Tus amadas hijas Florencia y Sofía que nunca te olvidarán.

LESCANO, MIGUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. La muerte jamás es muerte, si la memoria da vida hoy vives Migui querido en una estrella encendida. Tu esposa Adriana que siempre estará contigo.

LESCANO, MIGUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. "Si enseñanzas del Maestro en mi pecho hacen su nido, serás siempre buen recuerdo en mi corazón dolido". Tus queridas hermanas Magui, Megui, Pirucha y María.

LESCANO, MIGUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. Ya está ante Ti Señor, recíbelo en tu santa morada, dándole el eterno descanso. Amén. Kiko Vaulet y familia participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando en el dolor a su esposa Adriana y a sus hijos María Sofía, María Florentina. Elevamos oraciones en su memoria.

LESCANO, MIGUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. Sus compañeros y amigos Kuky Castellini, Manuel Hernández, Reynaldo Lencinas, Toto Moreno, Mario Bejarano, José Luis Pistamiglio, Mercedes Achával, Carlos Juárez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LESCANO, MIGUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. Justo Molina Areal y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, MIGUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. Arq. Raúl Marcelo Sabouret, Cristina Zavalía y sus hijos Santiago, Raúl e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana, a sus hijas Sofía y Florencia y demás familiares en estos dolorosos momentos.

LESCANO, MIGUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Carlos Gerez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

RÍOS, MANUEL JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. La comunidad educativa de la Escuela Normal Sup. Dr. José B. Gorostiaga participa con profundo dolor el fallecimiento del suegro de la Sub regente del Departamento de Aplicación Nivel primario Prof. Alejandra Díaz. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 10/7/17|. Sus hijos Ramón, Mario, Gladys, Norma, Daniel, H. pol. Zulma, Karina, Rolando, Carlos; nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Aurora. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUAIRA HNOS. SRL.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Sus hermanas Gladis y María Robles. Sus sobrinas Noelia Torres y Gladis Torres, Cecilia, Juan Jose y Hernan Torres, Beatriz y Daniel Díaz Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

SANTILLÁN, CARLOS ALBERTO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Mar del Plata el 9/7/17|. Nilia, Silvia y Alfredo Chazarreta (H) y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan con todo cariño a sus hermanos Magui y Pila en este difícil momento. Guardaremos en nuestra memoria los gratos momentos compartidos. Sus restos fueron sepultados en dicha ciudad.

SANTILLÁN, CARLOS ALBERTO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Mar del Plata el 9/7/17|. Bochin y Lita participan su fallecimiento con dolor el fallecimiento de la partida al Reino de los Cielos del hermano de Pila y Magui. Que descanse en paz. Así sea Amén. Se ruega una oración en su memoria.

Invitación a Misa

ROMANO DE VILLALBA, MAFALDA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/07|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes prados me hace descansar y en donde brota agua fresca el me conduce". Mamita Querida: Ya pasaron diez años que nos dejaste para encontrarte con nuestro Padre Celestial. Aun estamos desconcertados por tu partida tan repentina, solo esperamos que estés madrecita querida. Tu esposo Oscar, sus hijos Marisa, Mónica, Oscar (h), Guilly, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa que se realizará el día 12/07/17, con motivo de cumplirse su 10º Aniversario de su fallecimiento, en la Iglesia Cristo Rey a las 20 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CHÁVEZ, JUAN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus primos Lita y Betín Vázquez, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

CHÁVEZ, JUAN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Flia. Heredia, Flia. Fringes, Flia. Barrera, Flia. Arías y Flia Farías, participan con profundo dolor su fallecimiento. Fuiste ejemplo de amor, solidaridad, iluminaste tu hogar con tu presencia, Dios te tenga en la gloria. Pedimos consuelo divino para su flia. que sufre tu partida.

CHÁVEZ, JUAN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. María Elena Rojas y flia. acompañan a Charito e hijos en su dolor y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

CORIA, JUAN ACENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Sus hnos. Isauro, Maria, hnos políticos Sara, Fidel, sobrinos Ramón, Juan, Jose, Esteban, Ángel y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio de Pampa De Los Guanacos- Dpto. Copo. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel. 4219787.

TAZAR DE JUAN, IRMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Dina, Jorge y Ricardo Juan; hijos políticos y sus nietos Melisa, Luciana, Alejandro, Agustina, Florencia, Nicolás Juan; Francisco y Marcela Canllo participan con profundo dolor su partida hacia la Casa del Señor. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad. Se ruega elevar oraciones en su memoria.

TAZAR DE JUAN, IRMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/7/17|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni, sus hijos Ignacio y Benjamín Gómez Infante participan con hondo pesar el fallecimiento, acompañan a sus amigos Dina, Eddy, Pancho y Marcela, rogando a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

TAZAR DE JUAN, IRMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/7/17|. Josefina Fantoni participa con pesar su fallecimiento, acompaña a Dina y Edy rezando por su cristiana resignación.

TAZAR DE JUAN, IRMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/7/17|. Consorcio Belgrano, sus propietarios y empleados participan el fallecimiento de la Sra. madre de la Sra. Dina Juan de Canllo y ruegan una oración en su memoria.

TAZAR DE JUAN, IRMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/7/17|. "Señor ya esta ante Tí, recíbela en tu morada donde hay paz y amor". Juan Atie Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan su fallecimiento y abrazan en el dolor a su hija Dina y Edy y demás familiares, elevando oraciones en su memoria.

TAZAR DE JUAN, IRMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/7/17|. "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos encontrarán el Reino de Dios". Sus familiares Manuel López y Silvia Canllo, sus hijos Horacio, Karina, Diego y Yessi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Dina y hermanos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TAZAR DE JUAN, IRMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/7/17|. "Señor, ya está en tu Casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Sus familiares Ricardo Jozami y Mary Canllo; sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge y Florencia y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la querida Irma y nos unimos al dolor de la familia, rogando a Dios por una cristiana resignación.

Invitación a Misa

DÉCIMA, LUCILA (Chana) (q.e.p.d.) Falleció el 12/07/15|."Querida madre tu imagen está presente en todo momento de mi vida. Te recuerdo por tu humildad, por tus buenos consejos, tu honradez, tu sinceridad y por ser luchadora. Te extrañamos mucho madrecita mis ojos se empaña de lagrimas lamentando tu partida. Que Dios te llene de paz y amor en tu Reino Celestial. Invitan a la misa a oficiarse a las 19 :00 hs en la Iglesia del Perpetuo Socorro. Su hija Alejandra, hijo político y nietos a familiares, vecinos y amigos. Las Termas.

Agradecimientos

Recordatorios

CASTILLO, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/17|. Amada madre, tu camino de vuelta al padre nos dejó a la intemperie, pues tu presencia siempre fue nuestra luz; sin embargo ante el dolor, nuestros corazones saben que tu morada eterna es nuestra estrella; desde allí tu ser se agiganta en los valores que has sembrado en tu vida, como esposa, madre, abuela y maestra de nuestra comunidad. Querida nuestra. Vive eternamente en nuestras almas y nos haces mejor con tu legado en esta distancia temporal que nos separa! Descansa en paz y brille para vos la luz que no tienen fin. Dijo el poeta: "Yo me iré... y se quedarán los pájaro cantando, con mi canto..." Si mamá nosotros seremos tu canto para continuar tu obra... Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Pedro de Guasayán.