"No tendré un jugador que no se quiera quedar"

Fotos FUTURO. Cocca ya piensa en el próximo torneo y considera que la posible ausencia de Acuña puede repercutir en el equipo de Avellaneda.

12/07/2017 -

El director técnico de Racing, Diego Cocca, aseguró que será un "problema" buscarle un reemplazante a Marcos Acuña si finalmente es transferido. "Será un problema para mí buscarle reemplazante a Acuña. Terminó jugando en gran nivel, fue citado a la Selección y hay muchos clubes interesados", señaló Cocca en TyC Sports.

El volante es pretendido por el Sporting de Lisboa, club que estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescinsión que Racing, dueño del cincuenta por ciento del pase, le puso al jugador.

"Yo no voy a tener un jugador que no se quiera quedar. A mí me hubiese pasado lo mismo. Si a mí me hubiese venido a buscar el Sporting de Lisboa y estaba bien en Racing, yo me iba", puntualizó.

Más allá del puntual tema Acuna, Cocca señaló que en las próximas horas se reunirá con el presidente Víctor Blanco para analizar el armado del plantel para la próxima temporada. "Hablo seguido por teléfono con Víctor. Me voy a juntar para hablar de muchas cosas. No quiero dar nombres porque se terminan yendo a otro lado, o deciden otra cosa. Cuando estemos convencidos de que se concrete, se lo haremos saber", explicó.

La prioridad de Cocca en cuanto incorporaciones es un arquero (la primera opción es Martín Arias) y en segundo término un marcador central.

Vuelta al trabajo

Por otro lado, el plantel, conformado por 25 profesionales, comenzó ayer por la mañana con los trabajos de pretemporada con la presencia de los refuerzos Egidio Arévalo Ríos, Juan Patiño, Lucas Orban, de cara al partido ante Independiente de Medellín, correspondiente a la vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Los futbolistas albicelestes comenzaron con actividades físicas en el gimnasio bajo las órdenes del preparador físico Javier Bustos tras haberse presentado anoche en un importante hotel de la zona de Pilar, en donde están concentrados.

Los 25 profesionales que participaron de la primera práctica de la pretemporada de invierno fueron:

Arqueros: Juan Musso, Gastón Gómez, Leonel Piedrabuena y Nicolás Stella.

Defensores: Iván Pillud, Leandro Grimi, Sergio Vittor, Marco Torsiglieri, Miguel Barbieri, Rodrigo Schlegel, Juan Patiño y Lucas Orban.

Mediocampistas: Marcos Acuña, Diego González, César Meli, Matías Zaracho, Santiago Rosales, Ricardo Noir y Egidio Arévalo Ríos.

Delanteros: Lisandro López, Brian Fernández, Maximiliano Cuadra, Brian Mansilla, Brian Guille y Federico Vietto.