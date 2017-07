Angelici confirmó a Espinoza y se ilusiona con Ábila

Fotos OPERACIÓN. Cristian Espinoza llegará a Boca a préstamo por seis meses con opción de doce más.

12/07/2017 -

El presidente de Boca, Daniel Angelici, confirmó ayer la llegada de Cristian Espinoza y confió que es factible que también se sume Ramón "Wanchope" Ábila al plantel del campeón del fútbol argentino.

"Se habla mucho, pero hasta el momento hemos concretado sólo dos operaciones. Llegó Paolo Goltz y ahora se sumó Cristian Espinoza, por el cual acordamos un préstamo de seis meses con opción a doce más", señaló el titular "Xeneize" a Fox Sports Radio.

Y agregó con respecto al tema: "Por Espinoza le comenté a Guillermo que estaba la posibilidad de traerlo y me dijo que sí. A Goltz me lo había pedido hace rato y hoy cumplimos. Si un técnico me pide un jugador que no me convence, no viene a Boca. Pero, generalmente hay consenso entre las dos partes".

Con respecto a la posibilidad que se sume el mediocampista Néstor Ortigoza, dijo: "Guillermo nunca me lo pidió. Si lo hace, lo discutiremos. Pero, nunca me lo pidió".

Luego, afirmó que aún no están caídas las negociaciones por Ricardo Centurión y por la venta de Cristian Pavón.

"Con el Zenit no estuvimos de acuerdo con la forma de pago y la venta se enfrió. Pero no está caída", comentó.

Ricardo Centurión

Y sobre Centurión, dijo: "Le hicimos una propuesta a San Pablo que nos pidió algo más. Ofrecimos comprar el 70 por ciento en un número importante, pero ellos pidieron algo más de 500.000 euros más. Hoy me enteré que se despidió y que el representante se fue a Europa, pero el jugador se quiere quedar en Boca y el cuerpo técnico lo quiere".

En cuanto a los delanteros del equipo, confió: ‘(Darío) Benedetto no se va y ‘Wanchope’ puede venir ahora. Es un jugador al que quiero yo. En cuanto a (Walter) Bou hay varios interesados. Vamos a ver".

"Por Jonathan Silva estamos viendo con el Sporting de Lisboa para comprar un porcentaje. Nos interesa que se quede. Por (Frank) Fabra no hubo ofrecimientos hasta el momento, sigue siendo jugador de Boca", añadió.

Y en cuanto al regreso de Carlos Tévez, afirmó: "Depende de él y la familia. Yo lo quiero tener".