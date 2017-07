Proyecto Padres avanza en la prevención del suicidios

Fotos TRABAJO. Con la colaboración de estudiantes y profesionales se da apoyo escolar y contención a los niños.

12/07/2017 -

La asociación Proyecto Padres continúa con sus tareas de protección de los jóvenes, orientadas a la educación y a la prevención de adicciones y del suicidio. El referente de la asociación, Marcelo Arambuena comentó que se está trabajando en el Bº Juan Perón de La Banda. Allí el analfabetismo, la adicción a las drogas y el suicidio preocupa a los vecinos y a quienes trabajan en la recuperación de niños y adolescentes.

"Al problema del suicidio tenemos que atacarlo desde la raíz. Esto significa que desde que son niños podamos garantizarle un contexto saludable, es decir que tengan educación, alimentos y contención. Luego sigue el trabajo con los jóvenes que ya están en la droga", dijo Arambuena.

Por ello Proyecto Padres está desarrollando un proyecto educativo y preventivo con los niños y jóvenes de la zona, para acompañarlos y contenerlos. "Queremos trabajar conjuntamente con la Defensoría de Niños, la Policía y autoridades educativas para hacer una prueba piloto y si los resultados son buenos podamos replicarlos en muchos barrios, con la ayuda de las autoridades gubernamentales", añadió.

Asimismo, recalcó que "estos niños necesitan docentes que les enseñen para que puedan nivelarse, porque el analfabetismo es un riesgo social que los lleva al camino de las drogas, porque no van a tener oportunidades laborales ni un proyecto de vida".

Con respecto a los jóvenes, Arambuena comentó: "Estamos trabajando con la Fundación Piedras Vivas, a donde llevamos a los chicos con mayor riesgo. Comenzaron con las terapias y con actividades deportivas".

"Hoy los chicos no tiene tolerancia a la frustración, terminan por matarse, no les importa nada, porque no tienen proyecto de vida. Hay que darle amor, contención y mostrarle un proyecto de vida, qué pueden ser y hacer", cerró.