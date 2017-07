"Me hubiera gustado llevar en mi vientre a la hija del hombre que amo"

12/07/2017 -

"La historia de amor más grande de mi vida debía terminar". Así, Luciana Salazar contó cómo fue tomar la difícil decisión de separarse de Martín Redrado para poder cumplir su sueño de ser madre. La modelo alquiló un vientre y será madre de Matilda (a quien decidió llamar así "por la tan tierna nena de la película"), los primeros días de diciembre en Miami. "Después del nacimiento, nos quedaremos un mes y medio más hasta cumplir con las vacunas y los trámites de documentación". La modelo también contó cómo tomó la decisión de alquilar un vientre para ser madre soltera y cuánto le costó entender que no tendría un hijo con el hombre que la acompañó durante los últimos siete años: "Nada me hubiese gustado más que llevar en mi propio vientre a la hija del hombre que amaba. Pero ante el panorama, el fin de la relación era inevitable. Me imaginaba embarazada, sola y sufriendo por ese amor. ¿Y si a mi bebé le pasaba algo? Jamás me hubiese perdonado".