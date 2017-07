El fin de "Rayuela", vacaciones y nuevo show

12/07/2017 -

Uke Geraci y Magalí Tajes tienen decidido que este mes, más precisamente el 21, harán el show despedida de "Rayuela Stand Up" en Mar del Plata. A partir de allí sus caminos se separan. Pero los seguidores no deben decepcionarse, ya que hay Magalí y Uke para rato. Ella contó que se tomará unas vacaciones para volver en octubre con un nuevo show: un unipersonal que, asegura, ya lo tiene escrito. "Tengo que ensayar, hacer pruebas y en octubre vuelvo a los escenarios. Calculo que a Santiago del Estero regresaré el año que viene, porque tengo muchas ganas de girar". Le pedimos un adelanto de este nuevo espectáculo y "Maga" no nos deja con la incertidumbre: "Mi unipersonal tendrá que ver más con mi infancia, padres, amores".