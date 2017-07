Uke Geraci y Magalí Tajes: "Nos sentimos The Beatles"

12/07/2017 -

Uke Geraci y Magalí Tajes, juntos, traen al norte argentino "Rayuela StandUp", un espectáculo en el que combinan humor con temas como el ser, los miedos, el sexo, la vejez, la soledad, entre otros.

En Santiago se presentarán mañana a las 22 en el teatro 25 de Mayo. Los chicos, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, advierten: "Los vamos a hacer reír".

Cuenta Uke Geraci, quien lleva más de dos décadas de experiencia en teatro, que este espectáculo nació hace un año y medio "casi de casualidad. La idea de hacer un show juntos nació de la buena onda que mantenemos con Magalí. A ella le iba muy bien en redes sociales, al igual que a otros colegas. Luego a Maga le surgió la posibilidad de hacer stand up y yo me uní con parte de mi unipersonal. Hicimos un show en La Plata, nos reímos mucho y a partir de ahí no paramos de trabajar juntos", cuenta el caballero de esta dupla.

Con respecto a la gira por el norte argentino, Uke rescata que algunas de las cosas que se llevan son "la energía tan potente de los shows y ¡el placer de comer! Con Maga nos encanta comer, hemos probado humita, tamales y empanadas. De modo que nosotros traemos humor y de cada presentación nos llevamos unos kilos de más", confesó divertido.

"Estamos muy felices, siempre que venimos al norte es un placer, tanto que se nos pegaron algunas expresiones como el "meta" y otras así que nos llamaron la atención. También la euforia del público, nos sentimos The Beatles, es una locura", agregó.

"Nos habían dicho que al norte nadie venía a hacer stand up, que no funcionaba. Pero vinimos y fue como ser los pioneros", indicó refiriéndose al hecho de haber abierto las puertas a otros espectáculos de artistas que se animaron al ver en fotografías y en las redes sociales, que provincias como Tucumán, Salta o Santiago del Estero son dignas de ser incluidas en una gira.

Para todas las edades

Por su parte, Magalí, en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL, aseguró que las "cosas" a las que se refiere en sus espectáculos y especialmente en los desopilantes videos que sube a sus redes sociales, tienen parte de experiencias propias, de amigos.

"A mí me pasaron todas las cosas de las que hablo", afirmó y se ríe.

Seguidamente, expresó haber tenido siempre la convicción de que a su espectáculo le iba a ir bien en todos los lugares a donde lo llevase.

"Es un show que es para todas las edades a partir de los 16 años. Si tenés 16 ó 40, te vas a divertir igual", enfatizó.

Y ambos, remarcaron: "Esta comedia es una invitación a reírse, a delirar y sorprenderse de los mundos posibles que uno puede habitar. Una invitación delirante a reflexionar sobre los miedos, la vejez, el sexo, la soledad, el condicionamiento social, sobre quiénes somos y las infinitas posibilidades que tenemos de ser".