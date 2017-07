Fotos

Videos Peter Alfonso se despidió del Bailando 2017 de Tinelli entre lágrimas

Pedro Alfonso (37) se despidió del certamen Bailando y aseguró que seguirá vinculado a Showmatch porque es su casa. Más allá de esta partida oficial, el campeón se reservó su última función para la salsa de a 3, donde bailará junto a su compañera Flor Vigna (23) y Agustín Casanova (23) de Márama, su reemplazante.

"Me sigue costando poder imaginarme afuera. No lo puedo tomar como despedida. No podría empezar a agradecerte. Fueron siete años frente a la cámara, pero desde el 2003 que estoy en Showmatch", dijo con lágrimas en los ojos.

"Todo lo que pasó acá adentro, todo lo vivido. Nos casamos con Pau. Formé una familia. Venir solo como productor, a estar los cuatro", señaló.

"Es muy difícil de explicar lo que estoy viviendo. Sos la persona más importante en lo laboral y sos lo más generoso", agregó.





El baile

Ángel de Brito (voto secreto): "Hoy no voy a votar por el baile, voy a votar por Pedro, que lo quiero mucho".

Pampita (10): "Esta pareja es una bomba, vamos a extrañar la química que tienen. Salen a la pista dando todo, con energía. Pedro, se te va a extrañar y voy a votar por el amor por el trabajo que has puesto siempre".

Moria Casán (10): "Tarea cumplida, Pedro. Te vi bailando más relajado que nunca, todo lo que hacías se potenció. Estuviste divino, gracias por participar del certamen".

Marcelo Polino (10): "¿Qué es este disparate? Dejémonos de hinchar con el homenaje y la fantochada de Pedro Alfonso. Voy a ponerle el puntaje que le pusieron todos, si no me van a matar. Un gran compañero, de verdad". Total: 30 puntos.